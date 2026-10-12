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Arrivée avec effet immédiat
Fribourg-Gottéron chipe un espoir au CP Berne

Les Dragons ont obtenu le prêt du jeune attaquant, Thierry Schild (21 ans). L'ancien espoir du CP Berne débarque après n'avoir pas trouvé de place dans l'équipe de Serge Aubin.
Publié: il y a 1 minute
Thierry Schild a fait toute ses classes au CP Berne.
Photo: Claudio De Capitani/freshfocus
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Grégory BeaudJournaliste Blick

Fribourg-Gottéron, dont le contingent offensif s'était quelque peu aminci après le départ d'Attilio Biasca en Amérique du Nord, a trouvé une solution pour ajouter de la profondeur à son effectif. Les Dragons ont obtenu le prêt de Thierry Schild jusqu'au terme de la saison. Le jeune attaquant débarque en provenance de Berne, où il n'a disputé que deux matches cette saison.

Formé dans la capitale, celui qui peut aussi bien évoluer au centre qu'à l'aile n'est pas parvenu à se faire une place dans l'effectif des Ours depuis l'arrivée de Serge Aubin en début de saison. Par le passé, il avait pourtant montré de belles promesses. À tout juste 20 ans, il avait ainsi bouclé le championnat 2024/2025 avec 14 points (6 buts, 8 assists).

La saison dernière, il avait également passé quelques semaines à Viège, où il avait été prêté par le SCB. «Thierry Schild apportera de la vitesse et de l’énergie à notre secteur offensif, a commenté le directeur sportif Gerd Zenhäusern dans un communiqué de presse. Son arrivée nous permettra également d’élargir les options à notre disposition pour la suite de la saison.»

Ce week-end, les Dragons ont dû composer avec de nombreuses absences en attaque. Samuel Walser, Jan Dorthe, Kevin Nicolet ou encore Marcus Sörensen n'étaient pas en mesure de tenir leur place à Zurich. Autant dire que Thierry Schild ne devrait pas avoir trop de difficultés à obtenir du temps de glace sous ses nouvelles couleurs.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
10
18
27
2
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
11
4
21
3
SCL Tigers
SCL Tigers
11
7
19
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
11
9
18
5
HC Ajoie
HC Ajoie
11
-3
16
6
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
10
-6
15
7
HC Lugano
HC Lugano
10
3
15
8
Lausanne HC
Lausanne HC
11
-4
15
9
SC Berne
SC Berne
9
1
14
10
EV Zoug
EV Zoug
7
10
13
11
HC Davos
HC Davos
11
-4
13
12
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
11
-14
11
13
EHC Bienne
EHC Bienne
10
-4
10
14
EHC Kloten
EHC Kloten
11
-17
9
Playoffs
Barrages qualificatifs
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