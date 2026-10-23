Connor Hughes est mis sous pression à Berne

Les gardiens ont longtemps été un problème à Berne. Le problème a été réglé avec l'arrivée de Connor Hughes, qui se retrouve tout de même sous pression dans la capitale.

Stephan Roth

Ce n’est qu’en juin dernier que le CP Berne a réglé son problème de gardien, qui préoccupait le club de la capitale depuis son dernier titre de champion et le départ de Leonardo Genoni, en 2019. Après trois années avec le Suédois Adam Reideborn dans les buts, les Bernois ont pu recruter le Suisso-Canadien Connor Hughes, échangé avec Romain Loeffel à Lausanne. Le nouvel entraîneur Serge Aubin peut ainsi aligner six joueurs de champ étrangers.

Et il y a peu à redire sur les performances de Connor Hughes, même si son taux d’arrêts de 90,17% ne fait tomber personne de sa chaise. Il a disputé cinq des sept premiers matches de National League et a toujours donné à ses coéquipiers la possibilité de gagner.

Christof von Burg impressionne

Mais la concurrence interne s’est rapidement renforcée. Christof von Burg a en effet convaincu dès sa première apparition, alors qu’il n’avait jamais eu sa chance chez les Bernois la saison dernière et avait plongé les attaquants dans le désespoir en Swiss League, avec Thurgovie.

Entre-temps, Christof von Burg a disputé six matches, autant que Connor Hughes, qui avait fait une pause de deux rencontres en raison d’une légère blessure. Et ses statistiques sont impressionnantes: avec 93,12%, il affiche le deuxième meilleur taux d’arrêts derrière le gardien davosien Sandro Aeschlimann (93,31%) et il est même le numéro un de la ligue en termes de buts encaissés par match, avec une moyenne de 1,83.

Un problème de riche

L’Argovien met Connor Hughes sous pression, lui qui a encaissé un but de plus en moyenne par match. Et à Berne, la question du gardien, qui semblait enfin réglée, se pose à nouveau. D’une manière toutefois bien plus agréable que ces dernières années. «C’est une situation formidable pour nous. Tous deux sont extrêmement solides depuis le premier jour de la saison. C’est une belle concurrence, saine», déclare Serge Aubin. «Et nous avons aussi un bon troisième gardien, avec Sandro Zurkirchen. C’est donc agréable pour nous d’avoir la possibilité de faire jouer chacun avec un bon sentiment.»

Considère-t-il encore Connor Hughes comme le numéro un? «Je n’ai jamais été un adepte de l’idée de dire qui est le numéro un ou le numéro deux, élude Serge Aubin. Je pense que nous sommes dans la meilleure position possible, avec trois excellents gardiens.» D'autant qu'un pépin peut arriver à tout moment. «Un gardien peut se blesser, ou peut-être traverser une petite période creuse, ou nous pouvons être dans une bonne dynamique avec un gardien.» Serge Aubin sait de quoi il parle. Au printemps dernier, il a remporté pour la cinquième fois le titre de la DEL avec les Eisbären Berlin. À cette occasion, le numéro deux initial, Jonas Stettmer, a été élu MVP de la finale.