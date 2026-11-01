Bienne a cru arracher la prolongation à Genève avant de s'incliner sur une bévue dans les dernières secondes (3-2). Entraîneur des Seelandais, Christian Dubé ne veut pas accabler le fautif Toni Rajala.

Matthias Davet Journaliste Sport

Christian Dubé aurait pu avoir toutes les raisons du monde d'être en colère. Son HC Bienne a réalisé une belle prestation face à Genève-Servette et avait fait le plus dur, en égalisant après avoir sorti le gardien à 1'22 de la sirène finale. Tout le monde aux Vernets pensait qu'une prolongation (voire des tirs aux buts) allait départager les deux équipes.

Mais 70 secondes après le 2-2 de Dominic Zwerger, Toni Rajala dégage le puck directement sur la palette de Jimmy Vesey qui n'en demandait pas tant pour se présenter seul face au portier biennois et inscrire le but de la victoire. Pourtant, le coach seelandais est resté calme à l'heure de l'interview. Et il n'a pas voulu pointer son Finlandais du doigt.

Christian, quel sentiment prédomine après cette fin de match? L'énervement?

Tout le monde a vu l'erreur à la fin… C'est comme ça. Tu gagnes et tu perds en équipe. Il n'y a pas besoin de faire 12'000 dessins.

C'est quand même frustrant. Tu dis souvent que ton équipe n'arrive pas à jouer 60 minutes complètes. Là, tu demandais juste à tes joueurs de tenir 1'30…

On fait une erreur et on encaisse un but. Tu mets tes vétérans sur la glace, et voilà… Mais que veux-tu que je te dise? On fait tous des erreurs dans la vie. Je ne vais pas commencer à pointer du doigt quelqu'un en particulier… Tout le monde a vu ce qui s'est passé. Ça fait deux semaines qu'on joue du bon hockey et on va continuer dans cette même voie.

Techniquement, c'est là que vous perdez le match. Mais on a aussi l'impression que Bienne aurait pu forcer la décision avant, notamment avec ces cinq minutes de pénalité adverse.

Il y a 2-2 et il reste une minute dans le match. On revient au score, on trouve quand même une façon de recoller. En deuxième période, on les a dominés. Dans le troisième tiers, on a également eu plus d'occasions de marquer. Oui, on aurait dû marquer à 5 contre 4 et on ne l'a pas fait. Mais on a aussi très bien joué à 3 ou à 4 contre 5. C'est comme ça.

Tu le dis: ton équipe joue bien depuis deux semaines. Est-ce que la pause consacrée à l'équipe nationale ne risque pas d'être une coupure en plein milieu de cette bonne dynamique?

Non, parce qu'on a quand même des gars qui ont accumulé beaucoup de minutes de jeu. Cette pause va donc faire du bien pour recharger les batteries et on espère récupérer quelques joueurs d'ici là.

Sur quoi l'accent sera-t-il mis durant cette semaine de pause?

On va avoir quatre jours de congé pour que les gars rechargent leurs batteries. Ensuite, on va poursuivre le travail entamé. Il faudra s'améliorer un petit peu sur le plan défensif: ce sont ces buts stupides que l'on concède sur lesquels nous devons travailler, car nous ne sommes pas encore tout à fait au point là-dessus.