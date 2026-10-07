Bienne, refuge des anciennes stars de la NHL

Lias Andersson, Jeff Skinner et Victor Söderström ont tous été des choix de premier tour de la draft en NHL. Mais comme leurs carrières en Amérique du Nord ont abouti dans une impasse, tous ont atterri à Bienne.

Marcel Allemann

Lias Andersson, Jeff Skinner et Victor Söderström. Ils ont en commun d'avoir autrefois vu le monde de la NHL s'ouvrir à eux, en étant choisis lors du premier tour de la draft en Amérique du Nord. Mais ils partagent aussi le fait d'avoir été écartés de la meilleure ligue du monde et d'avoir atterri à Bienne, un club de milieu de classement en Suisse. Trois grands artistes du hockey, avec trois histoires différentes.

L'histoire d'Andersson est la plus dramatique. En 2017, l'année où Nico Hischier est choisi par New Jersey en tant que premier Suisse au premier rang de la draft, le Suédois est sélectionné en septième position par les New York Rangers. Alors âgé de 18 ans, il commence la saison en Suède sous forme de prêt, mais rejoint ensuite les Rangers, marque immédiatement un but lors de ses débuts et devient le plus jeune joueur de l'histoire du club à trouver le chemin des filets lors de son premier match.

Lias Andersson en détresse à New York

Pourtant, Lias Andersson, originaire de Smögen, un village de 1200 habitants situé sur l'île du même nom, sur la côte ouest de la Suède, ne s'acclimate absolument pas à la ville qui ne dort jamais. Il a le mal du pays, se sent isolé et souffre de troubles du sommeil. «Je restais assis là toute la nuit, je jouais à des jeux vidéo et j'attendais que les Suédois se réveillent chez eux pour aller travailler, afin d'avoir quelqu'un à qui parler», a-t-il raconté plus tard aux médias suédois. «Je suis entré dans une spirale infernale. Comme je n'allais pas bien en dehors du hockey, je n'arrivais absolument pas à faire ce que je voulais sur la glace.»

Dans ces circonstances, ses performances se dégradent au lieu de s'améliorer, il est régulièrement rétrogradé en AHL et perd sa motivation. «Quand la réalité n'est pas à la hauteur du rêve et que la peur de l'échec rend tout difficile, le plaisir disparaît», explique Lias Andersson. Après deux ans, il retourne temporairement en Suède. Grâce à des transferts à Los Angeles et à Montréal, l'attaquant obtient d'autres chances en NHL, mais celles-ci ne se concrétisent pas non plus. Après 110 matches dans la plus grande ligue du monde, l'aventure se termine. Il rejoint ainsi Bienne en 2024, où l'environnement familial et plus calme l'a aidé à se retrouver et à renouer avec le plaisir de jouer au hockey.

Victor Söderström confronté aux turbulences

La situation était différente pour Söderström. Drafté en 2019 à la onzième place par Arizona, il s'est retrouvé dans un environnement soumis à d'extrêmes turbulences (changement de propriétaire, déménagement, reconstruction permanente). Pour le développement de ce défenseur offensif, c'était du poison: il était constamment ballotté entre la NHL et l'AHL. On lui reprochait ses lacunes défensives. Dans les médias suédois, Victor Söderström regrettait pendant ce temps de ne pas avoir reçu de véritable chance de progresser et que chaque erreur ait immédiatement des conséquences.

Une année intermédiaire en Suède, puis des transferts à Chicago et à Boston, ne l'ont pas davantage fait avancer. L'AHL est restée son principal terrain d'activité. C'est ainsi que le directeur sportif de Bienne, Martin Steinegger, l'a attiré au Seeland, où l'on compte sur lui depuis le premier jour comme nouveau pilier de la défense. Jusqu'à présent, le Scandinave, qui a disputé 61 matches en NHL, a joué en moyenne 22 minutes par match – ce qui en fait le numéro un de l'équipe et le neuvième au niveau du championnat.

Le timing parfait avec Jeff Skinner

Le cas de Skinner est encore différent. Après avoir été drafté en 2010 à la septième place par Carolina, le Canadien s'est immédiatement imposé en NHL et a remporté le trophée Calder en tant que rookie de l'année. De nombreuses autres belles années en NHL ont suivi: il a été particulièrement performant durant la saison 2022/23 à Buffalo, où il a inscrit 82 points (35 buts, 47 assists).

Finalement, Jeff Skinner a été victime d'un changement de culture chez les Sabres sous la direction de l'entraîneur Lindy Ruff, qui exigeait davantage de présence physique des premières lignes d'attaque. Il y a deux ans, l'attaquant a été écarté, même si Buffalo lui versera encore, par tranches annuelles jusqu'en 2030, les deux tiers de son salaire restant de 22 millions de dollars, sans qu'il ne joue encore pour le club.

En NHL, Jeff Skinner a poursuivi sa route à Edmonton et à San Jose, mais aucune solution ne s'est encore présentée après 1115 matches dans la meilleure ligue du monde. Lorsqu'il a commencé à sonder le marché européen durant l'été, le timing a parfaitement coïncidé avec celui de Bienne, qui cherchait un remplaçant pour Andrew Agozzino, initialement engagé puis finalement reparti en NHL.

Des exemples instructifs pour Jonah Neuenschwander

Et c'est ainsi que Bienne compte désormais trois choix de première ronde de la NHL dans son effectif. Cela n'a pas encore permis à l'équipe de s'envoler au classement, puisque les performances des Seelandais en ce début de saison restent très irrégulières. De plus, Andersson et Skinner ont été absents quelque temps en raison de blessures.

En revanche, ce sera peut-être aux Biennois de bientôt envoyer l'un des leurs au premier tour de la draft. Les recruteurs de NHL se bousculent actuellement pour Jonah Neuenschwander, à qui l'on prédit en juin prochain un choix dans le top 10. Il deviendrait le quatrième Suisse, après Nico Hischier, Nino Niederreiter et Timo Meier. Mais en observant surtout les exemples de ses coéquipiers Victor Söderström et Lias Andersson, qui ont atterri en Suisse dans leurs meilleures années, la pépite comprend aussi qu'un choix de première ronde n'est encore loin de garantir une carrière accomplie en NHL.