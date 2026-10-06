Saga Philipp Kurashev: Quelle équipe fait la course en tête?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a un signe qui ne trompe pas. Lorsque les directeurs sportifs commencent à poser des questions aux journalistes, c'est que le flou est le plus total. Et ces derniers temps, la question: «Tu as entendu quelque chose sur Philipp Kurashev?» ne vient pas uniquement de la personne qui écrit ces lignes, mais également de certaines personnes en charge dans les clubs. Preuve que personne n'y voit clair.

Pour faire simple, Philipp Kurashev a attendu tout l'été un contrat en NHL. Le championnat vient de reprendre et il se retrouve toujours sur le marché des agents libres. «Mais il croit fermement avoir une chance de signer là-bas», nous confirme une source proche du dossier. Dès lors, l'attaquant sonde le marché suisse avec une demande d'importance: pouvoir repartir à tout moment en Amérique du Nord si une porte venait à s'ouvrir. Si l'on ajoute à cela une demande salariale démesurée, il y a de quoi se questionner sur la capacité des clubs à accepter toutes les demandes. «Il veut le beurre, l'argent du beurre et même la crémière», rigole une personne proche du dossier.

Dans ces circonstances, plusieurs clubs semblent déjà hors course. Mais si l'on part du principe que l'international suisse jouera en National League cette saison (et non en KHL ou NHL), où va-t-il signer? Voici un état des lieux après plusieurs coups de fil et une évaluation au doigt mouillé.

14. Ajoie 0,00%

Sans faire injure aux Jurassiens, il faut rester sérieux.

13. Ambri 0,01%

Il connaît Lars Weibel, directeur sportif, après l'avoir côtoyé en équipe de Suisse. Mais cela reste quand même irréaliste.

12. Langnau 0,09%

Le seul argument de plus que le HCA et le HCAP? On y parle suisse-allemand. Mais cela reste léger. Pourquoi 0,09%? Rien de bien scientifique, juste un arrondi.

11. Bienne 0,4%

Le gros coup a été effectué avec Jeff Skinner. Bienne ira chercher Philipp Kurashev chez un nanti après deux ou trois années de son contrat de sept ans lorsque celui-ci voudra partir. C'est plus le style de la maison.

10. Kloten 0,5%

Les Aviateurs peuvent tenter de jouer sur la fibre zurichoise. Si le grand frère des ZSC Lions sort de la course, pourquoi pas. Mais on reste dans le domaine de l'improbable.

9. Rapperswil 2%

S'il y a un club qui pourrait surprendre son monde, c'est bien «Rappi». S'attendait-on à ce que Roman Cervenka termine son passage en Suisse là-bas? Pensait-on les Saint-Gallois capables de prolonger Tyler Moy année après année?

8. Genève-Servette 3%

Alors oui, il y a le jet d'eau et un aéroport tout proche à Genève. Mais Philipp Kurashev n'a aucune attache au bout du Léman et les Grenat, si décimés soient-ils, ont une attaque suffisamment fournie. Cela ne ferait également pas grand sens dans la structure salariale des Aigles.

7. Berne 5%

Selon les médias alémaniques, le SCB n'aurait plus entendu parler du joueur depuis un certain temps. Un son de cloche qui a traversé la Sarine. Méfiance toutefois: comme Philipp Kurashev a évolué en juniors dans la capitale, ne commettons pas l'erreur de vendre la peau de l'Ours si vite.

6. Zurich 9%

Lorsque l'on parle de structure salariale et de hiérarchie de vestiaire, il y en a un où cela compte: Zurich. Les ZSC Lions seraient-ils prêts à payer un joueur plus cher que Denis Malgin ou Sven Andrighetto? Pas sûr. Surtout au prix de voir potentiellement le joueur se faire la malle d'un jour à l'autre.

5. Lugano 12%

Philipp Kurashev y a déjà évolué durant le dernier lock-out de NHL. Le club tessinois est un habitué des arrivées clinquantes et des gros coups sur le marché des transferts. En temps normal, Lugano devrait avoir une probabilité plus élevée d'emporter la mise, mais le nouveau directeur sportif, Janick Steinmann, est-il le genre à faire de telles signatures? Pas sûr.

4. Zoug 13%

Le club de Suisse centrale a déjà fait des vagues sur le marché des transferts en chipant Vinzenz Rohrer aux Zurich Lions. On devrait donc se dire que le EVZ n'est pas impliqué dans cette danse. Mais avec le contrat de Lino Martschini qui arrive à son terme et une structure salariale en mutation (fins de contrat de Jan Kovar et Dominik Kubalik), pourquoi pas?

3. Fribourg-Gottéron 16%

Les Dragons ont toujours un trou dans leur alignement depuis le départ d'Attilio Biasca. Champions en titre, ils ont les reins suffisamment solides s'il faut aligner quelques centaines de milliers de francs. Ce n'est pas un secret que Gerd Zenhäusern a eu des contacts avec le joueur. Roger Rönnberg a d'ailleurs manifesté son intérêt dans les colonnes de la «Neue Zürcher Zeitung» en précisant toutefois qu'il n'est pas le seul.

2. Lausanne 19%

Même situation que Fribourg-Gottéron tant sur le plan tactique que financier. Le départ de Théo Rochette a laissé un trou encore plus grand que celui de Biasca à Fribourg. Une nuance toutefois: l'urgence. Les Vaudois ont perdu Ken Jäger durant l'été et n'ont jamais vraiment remplacé Tim Bozon qui s'en est allé au terme de la saison 2024/2025. Si Philipp Kurashev veut arriver dans un vestiaire où il a directement un rôle de leader, le LHC l'accueillera à bras ouverts. Ce n'est pas un hasard si les Lions du Léman sont dans le peloton de tête.

1. Davos 20%

Les Grisons n'ont pas remplacé Matej Stransky sur le front de leur attaque. Ils ont également perdu leur Suédois, Simon Ryfors, pour l'année. Bref, il y a, là aussi, de la place en attaque. En ce qui concerne l'argent, le Kristall Club trouve toujours un moyen d'aider, si on leur demande gentiment. Pourquoi Davos est-il favori? L'attachement familial. Philipp Kurashev y a vécu en étant enfant et son père, Konstantin, est entraîneur du HC Herisau, à un jet de puck de la station grisonne. Tout semble réuni, donc. Mais même pour le grand favori, la probabilité est faible. C'est d'ailleurs probablement pour cela que certains directeurs sportifs sondent les journalistes en ce moment.