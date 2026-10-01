Jonah Neuenschwander devrait devenir, en juin prochain, le onzième Suisse sélectionné au premier tour de la draft NHL. Les recruteurs se bousculent aux portes des patinoires suisses pour le jeune Seelandais, qui s'en amuse, et reste serein.

Marcel Allemann (Text) und Pius Koller (Fotos)

Les tribunes réservées aux médias dans les patinoires suisses sont de plus en plus bondées! La raison tient en un seul nom: Jonah Neuenschwander (17 ans), le grand talent du GC Bienne, qui devrait être sélectionné lors de la draft NHL de juin 2027. Jeudi dernier à Kloten, 17 recruteurs de NHL l’ont observé de près Ils étaient encore douze dimanche à Bienne, puis quinze mardi à Zurich!

D’autres viendront sans aucun doute s’ajouter au fil de la saison. Lors de la saison 2022/23, avant sa sélection au premier tour de la draft (5e choix, par les Canadiens de Montréal), ils étaient jusqu’à 40 recruteurs de la NHL à assister aux matches de l’Autrichien David Reinbacher (21 ans) avec son club de l’époque, Kloten.

Jonah Neuenschwander trouve ça «cool»

«Je ne m’en rends pas vraiment compte, mais c’est quand même cool d’apprendre après un match que tant de recruteurs étaient là pour moi», sourit Jonah Neuenschwander. Il précise toutefois: «J’essaie de me concentrer sur mon jeu et de ne pas trop penser aux personnes qui me regardent.»

Et ce n’est pas une simple formule de circonstance, mais bien le reflet de sa personnalité. L’attaquant le démontre depuis ses débuts en Ligue nationale, il y a deux ans. Il était devenu le premier joueur en plus de deux décennies à disputer un Championnat du monde M20 alors qu'il n'avait que 15 ans. A ce moment déjà, il avait accueilli toute l'attention médiatique avec beaucoup de sérénité, considérant qu’il ne faisait rien de différent de d’habitude: simplement jouer au hockey.

Aucune pression de devoir montrer quelque chose de spécial

Jonah Neuenschwander affirme avoir cette sérénité en lui. « Je ne ressens aucune pression à cause des recruteurs et je n’ai pas non plus l’impression de devoir leur montrer quelque chose de particulier. J’essaie simplement de rester dans le moment présent, de jouer mon jeu et d’aider l’équipe. »

Le Biennois attend certes avec impatience la draft NHL de l’été prochain, mais celle-ci est encore loin. En dehors de leurs passages dans les tribunes, les recruteurs le laissent tranquille au quotidien. Même lorsqu’ils assistent à certains entraînements de Bienne, le jeune talent ne les remarque pas.

Il semble acquis que Neuenschwander deviendra le onzième Suisse sélectionné au premier tour. Il possède même de bonnes chances d’être choisi dans le top 10. Il deviendrait alors le quatrième Suisse à atteindre ce niveau après Nico Hischier, Nino Niederreiter et Timo Meier. Tout dépendra de la manière dont ce talent exceptionnel poursuivra sa saison, en Ligue nationale avec Bienne, mais aussi lors des Mondiaux M20 et M18.

Et qui sait, peut-être Jonah Neuenschwander fera-t-il même ses débuts avec l’équipe nationale A cette saison. Comme Kevin Fiala et Nino Niederreiter, qui avaient eux aussi 17 ans lors de leur première apparition avec la sélection.

Le quatrième joueur de Bienne en temps de glace

NJonah euenschwander compte désormais 55 matches de Ligue nationale à son actif. Cette saison, il dispute en moyenne 18’10’’ par rencontre avec le HC Bienne, ce qui en fait le quatrième joueur le plus utilisé de l’équipe, derrière les deux défenseurs étrangers Victor Söderström et Aleksandr Iakovenko, ainsi que le capitaine Gaëtan Haas.

Le jeune attaquant est aligné aussi bien en supériorité numérique qu’en infériorité numérique. «C’est solide, mais je peux encore faire mieux. J’essaie de progresser de match en match», explique Jonah Neuenschwander à propos de son début de saison. Une humilité qui lui va bien.

Jonah Neuenschwander se distingue par son intelligence de jeu, sa créativité, sa discipline défensive et sa technique. Sur le plan statistique, son nouveau rôle clé au sein de l’équipe ne porte toutefois pas encore pleinement ses fruits: il n’a délivré qu’une seule passe décisive en six matches jusqu’ici.

«Bien sûr que j’y pens », reconnaît-il. Mais cela ne le déstabilise pas. Il ajoute avec sang-froid: «Les points ne font pas tout. Avec un peu plus de réussite, ils viendront tout seuls. Et quand ça commence, généralement ça s’enchaîne!» La fameuse théorie du ketchup!

«Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 17 ans»

L’entraîneur de Bienne, Christian Dubé, ne tarit pas d’éloges sur Jonah Neuenschwander: «Il a un caractère exceptionnel et travaille extrêmement dur. Jonah est un garçon à part, et nous avons beaucoup de chance d’avoir un joueur déjà aussi bon à cet âge.»

Christian Dubé considère comme un honneur de voir autant de recruteurs de la NHL assister actuellement aux matches diu HC Bienne. Mais il estime également qu’il est important de faire preuve de prudence avec Jonah Neuenschwander. «Il ne faut pas oublier qu’il n’a que 17 ans et qu’il a encore beaucoup à apprendre.»