«C'est bon pour mon contrat d'avoir marqué ce doublé»

Auteur de son tout premier doublé en National League lors du succès face à Bienne (6-3), Benoît Jecker savoure. Le défenseur de Gottéron se confie sur cet exploit et fait le point sur son avenir.

Matthias Davet Journaliste Sport

Le dernier doublé de Benoît Jecker? «On peut dire que ça remonte à jadis.» D'excellente humeur après avoir aidé son équipe à s'imposer face au HC Bienne avec deux buts (score final: 6-3), le défenseur des Dragons nous explique qu'il faut revenir à ses années juniors pour trouver trace d'une telle performance.

Ce vendredi, c'est donc une première en carrière qu'a vécue le No 7 fribourgeois. L'occasion de lui parler de sa prestation, mais aussi de son contrat qui arrive à échéance au printemps prochain. Interview.

Benoît, est-ce qu'à 32 ans, on s'attend encore à marquer son premier doublé en National League?

Bien sûr (rires)! Après avoir marqué ce but en play-off l'année passée, j'ai encore de belles années devant moi pour marquer de jolis buts, et pourquoi pas d'autres doublés. Mais plus sérieusement, c'est clair que deux buts pour un défenseur, c'est assez rare – surtout tu ne joues pas sur le power-play. Il faut savoir apprécier quand les choses se passent bien, sans devenir arrogant pour autant. Et utiliser cette confiance pour les prochains matches.

Que faisais-tu devant le gardien sur ton premier but?

Il faut savoir soutenir l'attaque. Là, j'ai gagné un duel dans le coin, Thierry Schilt a battu son défenseur et est passé derrière la cage. On essaie d'appliquer le principe suivant: quand quelqu'un est derrière le goal, un autre doit se placer devant pour bloquer le défenseur. Comme il n'y avait personne, j'ai tenté ma chance. Je suis ensuite allé chercher le rebond sans savoir au début si le puck était entré. C'est en entendant les fans applaudir et crier que j'ai compris que c'était but.

Tu vas garder les deux pucks?

Non, je ne suis pas comme ça. J'ai déjà de beaux souvenirs, entre la médaille de la Coupe Spengler ou celle de champion suisse. Je n'ai pas envie de tout garder.

Cette saison, tu es en fin de contrat avec Fribourg. Tu vas négocier ta prolongation dès ce soir?

Ce n'est pas encore fait, mais c'est bon pour moi d'avoir marqué ce doublé (rires)!

Où en sont les discussions concernant ton avenir?

Pour l'instant, je ne vais pas en dire beaucoup plus, même si c'est un peu rageant pour les suiveurs. Mais c'est le milieu du hockey qui veut ça. J'ai eu mon agent au téléphone il y a quelques semaines et on a convenu de faire un point pendant la pause consacrée à l'équipe nationale. D'ici là, les choses vont peut-être bouger. À 32 ans, je ne suis ni jeune ni vieux, mais je sais que je ne vais pas encore jouer pendant 15 ans. J'ai envie de signer un bon contrat et de savoir où je peux potentiellement terminer ma carrière. J'ai toujours beaucoup réfléchi avant de signer un contrat, pour peser le pour et le contre.

La décision dépend-elle principalement de la durée du contrat?

Cela dépendra de ce que le club en question me propose. C'est clair que si Fribourg me fait une belle offre, je vais rester. Ça peut dépendre de plein de choses: la durée, les conditions... C'est comme à chaque renouvellement de contrat, je ne prends jamais de décision à la va-vite. À 32 ans, je peux encore jouer quelques années. Je veux voir quel est le projet du club. Je ne vais pas sauter sur la première occasion du jour au lendemain. Je suis quelqu'un de posé, et je verrai où le cœur me dit d'aller.

Quand doit-on revenir vers toi pour des nouvelles?

Dans le hockey, ça peut aller très vite. J'ai déjà signé des contrats une année à l'avance, d'autres en novembre ou en février. Advienne que pourra!