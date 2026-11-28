Vainqueur de Berne vendredi (4-2), le Lausanne HC a signé un troisième succès de rang pour la première fois de la saison. Les Lions retrouvent le sourire.

Matthias Davet Journaliste Sport

Ces dernières semaines, les sourires avaient quelque peu quitté le couloir des vestiaires de la Vaudoise aréna. Il faut dire que, sur la glace, il y avait peu de raisons de se réjouir pour le Lausanne HC. Embourbés au classement, minés par les blessures, les Lions avaient de la peine à rugir et se sont même fait violemment griffer par les Tigres de Langnau le 27 octobre.

Un mois pile plus tard, le LHC va mieux. Ce vendredi, il est parvenu à enchaîner une troisième victoire de rang face à Berne. Trois points qui lui permettent aussi de remonter au classement et de ne se retrouver qu'à six unités de la sixième place de Genève.

À l'image de Winnipeg

Des Aigles que Lausanne peut presque remercier. S'il est dans une aussi bonne dynamique à l'heure actuelle, tout part de la rencontre aux Vernets dimanche passé. Les Lions étaient menés 0-3, avant de retourner le score et de s'imposer en prolongation. «Il y a peut-être eu un déclic, appuie Axel Simic. On s'est dit qu'on devait revenir et tout faire pour gagner ce match. On y a cru et on l'a fait.»

De sa longue expérience en tant qu'entraîneur, Geoff Ward sait que ce genre de succès peut faire tourner la saison d'une équipe. «Mentalement, ces victoires peuvent amener tant d'énergie», apprécie-t-il. En exemple, le Canadien prend les Jets de Winnipeg en NHL. Menés 0-4 à la 58e minute, ils sont revenus au score et l'ont emporté en prolongation. Depuis, ils ont remporté neuf de leurs onze derniers matches.

Un Kevin Pasche des grands soirs

Si Lausanne n'y est pas encore, il y a du positif à retenir. Victoire face à Rapperswil aux tirs aux buts mardi, puis ce vendredi face à Berne. Un premier succès avec trois points à la clé depuis plus d'un mois. Mais aussi, avec la manière. «On a toujours des choses à améliorer, surtout défensivement, analyse Axel Simic. Kevin (ndlr: Pasche, le gardien) a tenu la baraque un bon moment.»

Dans le deuxième tiers, le LHC n'y était pas mais, grâce à la très belle prestation de son gardien – logiquement élu homme du match –, il a tenu. Et a fini par revenir la tête haute lors du troisième tiers.

«C'est la première fois qu'on enchaîne trois victoires de suite, ajoute l'attaquant fribourgeois. Maintenant, on doit engranger un maximum de points pour laisser les équipes derrière nous et accrocher le train devant.»

«La roue n'a pas encore complètement tourné»

Le Lausanne HC a en tout cas les cartes en main pour le faire. Petit à petit, l'infirmerie se vide et Geoff Ward peut aligner la formation qu'il souhaite. «Le positif, c'est qu'on est parvenus à créer de la profondeur en début de saison, avec de l'adversité, glisse le coach canadien. J'espère qu'on va pouvoir continuer à pousser, avec un alignement complet.»

Car, même si les sourires sont de retour dans les travées de la Vaudoise aréna, le chemin est encore long pour le LHC. «Il y a un petit peu de soulagement, même si on n'était pas non plus au fond du bac, tempère Axel Simic. Maintenant, on doit continuer à travailler car on sait que la roue n'a pas encore complètement tourné.» L'occasion de le faire un peu plus, ce sera ce samedi déjà, sur la glace du HC Bienne.