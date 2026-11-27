Après être allés gagner à l'Eisstadion de Davos mardi, les Genevois se déplaçaient dans une autre patinoire mythique du hockey suisse ce vendredi: l'Ilfis de Langnau et son nombre de portions de frites vendues célébrées en direct sur l'écran géant (1717 au total, pour les amateurs de statistiques).
Les 71 supporters du GSHC à avoir effectué l'un des déplacements les plus sympathiques de la saison ont bien sûr pu profiter de ce délice culinaire, agrémenté d'une dose de paprika de bon aloi, mais ils n'ont pas pu célébrer une victoire des leurs, à leur grand désarroi, comme on dit dans les livres.
Jimmy Vesey marque son sixième but de la saison
Les Aigles ont livré une performance d'ensemble correcte ce vendredi, mais n'ont rien pu ramener de leur voyage dans l'Emmental, comme de nombreuses équipes avant eux (et après aussi).
Noah Meier a ouvert le score pour les Tigres à la 27e, avant le 2-0 signé du cador local Hannes Björninen à la 33e, en jeu de puissance. Genève souffrait!
Le sixième but de la saison de Jimmy Vesey a cependant permis au GSHC de revenir dans le match (36e, 2-1) et d'espérer recoller durant un dernier tiers de feu, mais rien n'y a fait, même pas les minutes passées en jeu de puissance ou en supériorité numérique après la sortie de Stéphane Charlin. Au contraire, Langnau a même pu inscrire le 3-1 par Saku Maënalanen dans la cage vide.
Auteurs de 31 tirs en direction de la cage des Emmentalois, contre 23 pour Langnau, les Genevois auraient mérité mieux que cette défaite, sans aucun doute, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas été efficaces. Ou en tout cas pas autant que leurs déterminés adversaires, lesquels ne sont pas des génies du hockey sur glace, mais jouent juste et sans fioritures.
Ambri en visite aux Vernets ce samedi
Prochaine étape pour les Aigles, samedi aux Vernets face à Ambri, un adversaire qui vient de battre Kloten ce vendredi et est l'une des très bonnes surprises de ce début de saison. Un peu comme Langnau...
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Berne
24
10
45
3
EV Zoug
20
32
44
4
HC Ambri-Piotta
24
6
41
5
SCL Tigers
25
15
41
6
Genève-Servette HC
25
-14
39
7
HC Ajoie
25
-5
35
8
Lausanne HC
25
-13
33
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Bienne
23
-9
28
12
HC Davos
23
-13
27
13
Rapperswil-Jona Lakers
25
-21
27
14
EHC Kloten
25
-32
24