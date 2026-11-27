Les Aigles espéraient continuer à voler à haute altitude dans ce championnat de National League, mais ils ont été ramenés sur la terre ferme par un coup de griffe des Tigres de Langnau, vainqueurs 3-1 dans leur légendaire patinoire de l'Ilfis.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Après être allés gagner à l'Eisstadion de Davos mardi, les Genevois se déplaçaient dans une autre patinoire mythique du hockey suisse ce vendredi: l'Ilfis de Langnau et son nombre de portions de frites vendues célébrées en direct sur l'écran géant (1717 au total, pour les amateurs de statistiques).

Les 71 supporters du GSHC à avoir effectué l'un des déplacements les plus sympathiques de la saison ont bien sûr pu profiter de ce délice culinaire, agrémenté d'une dose de paprika de bon aloi, mais ils n'ont pas pu célébrer une victoire des leurs, à leur grand désarroi, comme on dit dans les livres.

Jimmy Vesey marque son sixième but de la saison

Les Aigles ont livré une performance d'ensemble correcte ce vendredi, mais n'ont rien pu ramener de leur voyage dans l'Emmental, comme de nombreuses équipes avant eux (et après aussi).

Noah Meier a ouvert le score pour les Tigres à la 27e, avant le 2-0 signé du cador local Hannes Björninen à la 33e, en jeu de puissance. Genève souffrait!

Le sixième but de la saison de Jimmy Vesey a cependant permis au GSHC de revenir dans le match (36e, 2-1) et d'espérer recoller durant un dernier tiers de feu, mais rien n'y a fait, même pas les minutes passées en jeu de puissance ou en supériorité numérique après la sortie de Stéphane Charlin. Au contraire, Langnau a même pu inscrire le 3-1 par Saku Maënalanen dans la cage vide.

Auteurs de 31 tirs en direction de la cage des Emmentalois, contre 23 pour Langnau, les Genevois auraient mérité mieux que cette défaite, sans aucun doute, mais ils ne peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes de n'avoir pas été efficaces. Ou en tout cas pas autant que leurs déterminés adversaires, lesquels ne sont pas des génies du hockey sur glace, mais jouent juste et sans fioritures.

Ambri en visite aux Vernets ce samedi

Prochaine étape pour les Aigles, samedi aux Vernets face à Ambri, un adversaire qui vient de battre Kloten ce vendredi et est l'une des très bonnes surprises de ce début de saison. Un peu comme Langnau...