Porté par un très bon Kevin Pasche et un doublé d'Austin Czarnik, le Lausanne HC a dompté le CP Berne à la Vaudoise aréna (4-2). Les Lions signent un troisième succès de rang en championnat.

Matthias Davet Journaliste Sport

Après deux victoires de rang, le Lausanne HC ne voulait qu'une seule chose ce vendredi devant son public: confirmer. Après Genève dimanche et Rapperswil mardi, ce sont les Ours du CP Berne qui se présentaient face à la troupe de Geoff Ward ce vendredi à la Vaudoise aréna. Des hommes de la capitale en très bonne forme, avec six victoires de rang, et deuxièmes au classement derrière l'intouchable Zurich.

Pourtant, le LHC n'a pas eu peur du statut de son adversaire et, après 90 secondes de jeu, une partie de la patinoire vaudoise a cru que ses protégés avaient ouvert le score. Avec l'effet d'optique, certains ont pensé que le tir de Jason Fuchs avait trouvé le fond des filets, et non le poteau comme cela a été le cas.

Excellente charge de Curtis Lazar

Après ce premier avertissement, Berne s'est réveillé. Benjamin Baumgartner était proche de tromper Kevin Pasche (11e), tout comme Marc Marchon, avec un tir sur la transversale (15e). L'action collective bernoise aurait également pu finir au fond (16e).

Finalement et pour son retour à la Vaudoise aréna, c'est Connor Hughes qui a encaissé le premier but de la soirée. La faute à l'excellente charge de Curtis Lazar, qui a permis aux Lions de récupérer la rondelle. Depuis derrière la cage, Yannick Zehnder offrait le puck à Axel Simic qui, contrairement à Jason Fuchs en tout début de match, faisait trembler les filets (18e).

Lausanne a profité de ce moment fort pour doubler la mise dans la foulée. 48 secondes après l'ouverture du score Damien Riat profitait d'un puck qui traînait pour tromper son ancien portier. À la première pause, les Lions menaient 2-0.

Une déviation fortuite

Sauf qu'ils n'ont pas continué sur leur vague dans la deuxième période et, à l'inverse, ils ont vu les Ours se montrer dangereux. Acculé, le LHC a pu compter sur un grand Kevin Pasche pour conserver cet avantage. Le dernier rempart dégoûtait les attaquants bernois et il a fallu un coup du sort pour qu'il se fasse tromper, à la 35e minute.

Le tir d'Alain Graf aurait certainement terminé dans sa mitaine si la canne d'Erik Brännström ne s'était pas trouvée sur son chemin. Cette déviation fortuite a pris Kevin Pasche à contre-patin et permettait à Berne de réduire la marque.

Austin Czarnik, la délivrance

Avant le troisième tiers, le public s'est probablement demandé lequel des deux visages son LHC allait présenter pour la fin de cette rencontre. Les deux barres transversales (Baumgartner, 41e et Nic Balestra, 46e) ne laissaient rien présager de bon. Mais Lausanne était tout de même meilleur, preuve en est le contre rapide d'Axel Simic, qui a vu son tir passer juste à côté de la cage de Connor Hughes (45e). Ahti Oksanen aurait également pu donner de l'air à son équipe, mais sa tentative est venue frôler la ligne (48e).

Finalement, c'est Austin Czarnik, l'ancien Bernois, qui a délivré la Vaudoise aréna en nettoyant la lucarne, tout en tombant (55e). Un magnifique geste de l'Américain, qui a parachevé son œuvre avec le quatrième dans la cage vide, synonyme de trois points pour le LHC. La réduction du score en fin de match de Benjamin Baumgartner (59e) n'a pas gâché la fête. Cette victoire est la troisième de rang pour les Vaudois, qui sortent gentiment la tête de l'eau, avant de se rendre à Bienne samedi soir.