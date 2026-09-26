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Berne - Ajoie:Troisième victoire jurassienne de la saison

Quel numéro de l'Ajoulot
Anttoni Honka a-t-il déjà inscrit le but de l'année?

Anttoni Honka est l'un des meilleurs défenseurs de National League. Le Finlandais d'Ajoie l'a encore prouvé du côté de Berne, avec un sacré but (2-3 ap).
Publié: il y a 1 minute
Anttoni Honka a marqué un sublime but avec Ajoie.
Photo: Pascal Muller/freshfocus
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Matthias DavetJournaliste Sport

Tout roule pour le HC Ajoie en ce début de saison 2026/27. Après cinq rencontres, les Jurassiens cumulent déjà sept points, grâce notamment à trois victoires acquises après le temps réglementaire. Les débuts de Ville Peltonen à la bande et le remaniement réalisé à Porrentruy cet été semblent déjà porter leurs fruits.

Surtout, posséder des joueurs talentueux y contribue grandement. Parmi l'effectif du HCA, on peut notamment citer Anttoni Honka. Le défenseur finlandais avait déjà démontré une bonne partie de sa classe depuis son arrivée dans le Jura, en 2024. La première saison, il avait inscrit 33 points en 53 matches sous le maillot des Vouivres. L'année dernière, l'arrière de 25 ans avait fait mieux avec 38 unités en 55 sorties.

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Et que dire cette saison? Après cinq matches, il est déjà à cinq points. Ce vendredi à Berne, Anttoni Honka a inscrit ses deux premiers buts de la saison, ce qui a permis au HCA de ramener deux points de la capitale (victoire 2-3 après prolongation).

Mais il faut parler quelques instants du but égalisateur, intervenu à la 48e minute de jeu. Grâce à sa vitesse et servi par Kyen Sopa, le Nordique s'est présenté seul face à Connor Hughes. Au lieu de se rapprocher pour tenter de battre l'ancien gardien de Lausanne, Anttoni Honka a réalisé un geste sublime. Il a passé la canne entre ses jambes avant de tirer et de tromper le dernier rempart des Ours.

On ne sait pas encore si cette réussite sera la plus belle de la saison, puisque nous ne sommes qu'au mois de septembre. Mais une chose est sûre: elle a permis à Ajoie d'engranger deux points à Berne. Et c'est le plus important.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
5
11
15
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
5
-1
8
3
EHC Bienne
EHC Bienne
4
6
7
3
EV Zoug
EV Zoug
4
6
7
5
SC Berne
SC Berne
4
3
7
6
HC Ajoie
HC Ajoie
5
0
7
7
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
5
-4
7
8
Lausanne HC
Lausanne HC
4
-2
6
9
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
5
-4
6
10
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
5
-1
6
11
EHC Kloten
EHC Kloten
5
-6
6
12
HC Lugano
HC Lugano
3
1
5
13
SCL Tigers
SCL Tigers
5
-3
5
14
HC Davos
HC Davos
5
-6
4
Playoffs
Barrages qualificatifs
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