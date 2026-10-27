Marcel Allemann

12 buts en 16 matches: le bilan personnel de Petteri Puhakka est exceptionnel. L’attaquant finlandais est actuellement le meilleur buteur de National League. Il a déjà dépassé son total de la première saison à Kloten l’an dernier, au cours de laquelle il avait inscrit dix buts au total.

Grâce à sa précision, son sens du but et un état d’esprit renouvelé, l’international s’est propulsé au sommet. «Quand j’ai une occasion, j’essaie d’abord de tirer plutôt que de chercher une passe – nous avons besoin de ces buts», admet Petteri Puhakka. Mais, alors que son leader s'illustre, Kloten expérimente une petite gueule de bois. À nouveau, les Aviateurs ont piqué du nez et se retrouvent derniers au classement, après leur défaite face à Rapperswil samedi.

Une situation au classement inquiétante

C’est une situation paradoxale chez les Zurichois. Tandis que Petteri Puhakka se démène devant le but adverse, l’équipe ne récolte que trop rarement des points. «Bien sûr que je suis en colère quand, comme samedi, je ne marque pas et que nous perdons ensuite», s'exclame le Finlandais. «Nous avons besoin de points maintenant, et je dois aider l’équipe à gagner des matches. C’est la seule chose qui compte.» Car l’envolée personnelle pâlit rapidement lorsque la lanterne rouge s’allume. Petteri Puhakka poursuit: «Je ne regarde pas le classement tous les jours, mais je suis bien sûr conscient de notre situation. L’essentiel reste de nous concentrer sur le travail quotidien.»

À Kloten, le début des matches constitue régulièrement un problème. Trop souvent, l’équipe se retrouve rapidement menée, comme dernièrement après un premier tiers compliqué face à Rapperswil (0-2 après 20 minutes). Devoir courir sans cesse après le score coûte de l’énergie et des nerfs. «Nous savons très bien que ce n’est pas possible», déclare Petteri Puhakka.

Il refuse de considérer comme une excuse le fait que de nombreux jeunes jouent en raison des blessures: «Nous sommes tous de bons joueurs et pouvons battre n’importe quel adversaire si nous jouons pour l’équipe.» Mardi, Kloten attend désormais un match extrêmement important contre le surprenant Ajoie. Pour Kloten et son buteur Petteri Puhakka, une seule chose compte: être prêts dès la première seconde.