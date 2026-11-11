Avant que Leonardo Genoni n'écrive encore une page d'histoire, son entraîneur en juniors lui rend visite à Zoug. Markus Peter raconte celui qui va devenir le premier gardien à franchir la barre des 1000 matches de National League.

Nicole Vandenbrouck et Sven Thomann

1000 matches de National League, c’est historique... «incroyable», comme le dit Markus Peter. Le Zurichois est assis dans les tribunes de l’OYM Hall de Zoug et regarde l’entraînement de l’EVZ. Ou plus précisément le gardien zougois, lui qui connaît Leonardo Genoni depuis ses années juniors et était son entraîneur des gardiens dans la relève de l’organisation zurichoise. En 1999, «Leo» passe de Bülach aux ZSC Lions. Markus Peter accompagne donc la carrière de Leonardo Genoni précisément au moment où le talentueux gardien s’apprête à accéder à la National League, puis quitte Zurich pour Davos en 2007. Il a donc suivi son évolution de très près.

Le don de Leonardo Genoni

C’est à tout cela qu’il pense en suivant chacun des mouvements de Leonardo Genoni durant les exercices. Revoit-il le Leonardo de l’époque? «Oui et non. Bien sûr, il est aujourd’hui plus mûr et plus posé», répond Markus Peter. Mais il se souvient très précisément avoir été déjà fortement impressionné par l’adolescent lorsqu’il l’avait sous son aile. «Quand Leo était encore un garçon, on voyait immédiatement qu’il lisait et comprenait le jeu comme peu d’autres. Il se positionne avant même que le puck n’arrive, parce qu’il voit les options qu’il reste au joueur au moment de conclure. C’est un don.»

Markus Peter a accompagné Leonardo Genoni du hockey junior au hockey professionnel, «en l’encourageant et en lui demandant toujours davantage», comme il l'explique. Mais le jeune gardien avait déjà compris à l’époque avec quelle facilité les choses lui venaient. «Chaque étape de son développement ne posait aucun problème.» Leonardo Genoni lui-même dit, lorsqu’il revient sur ses débuts, que «faire carrière dans le hockey n’a jamais été mon objectif. J’avais simplement du plaisir à jouer». Et ce, encore aujourd’hui.

Un autre détail impressionne son ancien entraîneur: «Ce plaisir le pousse à avancer.» Markus Peter entrevoit déjà l’avenir brillant du gardien lorsque le fils d’un chirurgien cardiaque parvient à s’imposer en LNB à l’époque, avec les GCK Lions ou les sélections juniors. «Quand une difficulté paraît aussi simple qu’avec Leo, cela produit chez moi un effet... waouh.»

Des souvenirs qui font sourire

Leonardo Genoni et Markus Peter se sont mutuellement influencés. Le gardien décrit comment il a appris de «Mitz» à penser comme un joueur. C’est de là que vient sa compréhension du jeu. Et Markus Peter, alors jeune entraîneur, voit chez son protégé tout ce qu'il est possible de faire en travaillant ensemble. La relation entre le gardien et son entraîneur est toujours décrite comme très étroite. «C’est une fonction particulière», explique Markus Peter, «l’échange se fait en face à face, c’est une relation intense. On est à la fois interlocuteur et personne de confiance.»

Ils se replongent dans leurs souvenirs. Markus Peter a encore une trouvaille dans ses bagages: un récit d’expérience écrit par le quadruple médaillé d’argent des Mondiaux lui-même, au sujet d’un camp asiatique U16 de l’IIHF organisé en juillet 2002 au Japon. Il y a passé dix jours pendant les vacances d’été. Il écrit: «Malheureusement, le hockey ne s’est pas joué à un très haut niveau, mais ce fut une expérience de vie extraordinaire.» Leonardo Genoni raconte avec le sourire qu’il avait ensuite voulu renvoyer son équipement par fret maritime, «parce que cela aurait coûté moins cher. Mais j’ai insisté pour qu’il arrive par avion, car l’entraînement d’été commençait quelques jours plus tard». Autre souvenir inoubliable pour le gardien sept fois champion de Suisse: Markus Peter était apparu dans les tribunes avec une caméra vidéo. «Une fois par mois, nous regardions les images. C’étaient encore des cassettes VHS! Mais à l’époque, je me disais: maintenant, cela devient vraiment professionnel.»

Le dernier gardien à disputer 1000 parties?

Leonardo Genoni n’est pas le seul gardien suisse de premier plan à avoir grandi sous la direction de Markus Peter. Il a transformé des talents en magiciens. Actuellement, outre Leonardo Genoni, Reto Berra (Kloten), Luca Boltshauser (SCL Tigers), Niklas Schlegel (Lugano), Melvin Nyffeler (Lakers), Tim Wolf (Ajoie) et Robin Zumbühl (ZSC) jouent encore en National League. Pouvoir suivre leurs carrières procure à Markus Peter de la joie et de la fierté. «Et les Mondiaux à domicile à Zurich ont été mon moment fort.»

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Leonardo Genoni occupe toutefois une place particulière dans l’histoire des gardiens suisses. Il est le premier – et probablement le dernier – gardien à franchir la barre des 1000 matches. Un cap historique. Car le mode de comptage a changé lorsque la légende de Kloten Reto Pavoni s’est approchée de cette marque. Désormais, seules les rencontres durant lesquelles un gardien se trouve effectivement sur la glace sont comptabilisées – les apparitions comme remplaçant ne comptent pas. Reto Pavoni s’est donc arrêté à 907 matches de National League, suivi directement par Tobias Stephan (Lausanne, Zoug, Genève, Kloten) avec 905. Le gardien de l’EVZ en prend alors pleinement conscience: «Probablement plus aucun gardien n’atteindra 1000 matches», estime Leonardo Genoni, qui s’offre un monument.