Anciens rivaux en Suède, Roger Rönnberg et Sam Hallam se retrouvent en huitièmes de finale de la CHL. L'entraîneur de Fribourg rêve de prendre sa revanche sur celui de Genève-Servette.

Marcel Allemann

Ce sont deux personnalités très différentes, mais elles ont un point commun: ce sont des tacticiens infatigables. Roger Rönnberg et Sam Hallam ont également marqué le hockey sur glace suédois de leur empreinte. Entre 2015 et 2021, le premier a remporté deux titres de champion avec Frölunda, tandis que le second en a décroché trois avec Växjö.

Leur rivalité intense se poursuit désormais sur les patinoires suisses. Au printemps, Roger Rönnberg est entré dans l’histoire de Fribourg en remportant le titre de champion avec Gottéron. De son côté, Sam Hallam tente depuis cette saison de ramener Genève-Servette au sommet. «Roger est l’un des entraîneurs que je préfère battre», déclarait Sam Hallam en septembre. Il a déjà eu deux fois l’occasion de savourer cette satisfaction: les Aigles ont remporté leurs deux confrontations face aux Dragons cette saison (4-3 après prolongation et 1-0).

La CHL, le terrain de jeu de Roger Rönnberg

Roger Rönnberg a certainement dû voir rouge. En Suède déjà, il répétait à quel point il était frustrant d’affronter les équipes de Sam Hallam, qui commettaient très peu d’erreurs. Le coach de Fribourg fera tout pour prendre sa revanche en Champions Hockey League (CHL), où les deux rivaux suisses vont se retrouver en huitièmes de finale les 11 et 18 novembre.

La compétition européenne est en effet le terrain de jeu favori de Roger Rönnberg. Il a soulevé le trophée à quatre reprises (2016, 2017, 2019 et 2020), alors que Sam Hallam ne l’a encore jamais remporté.

Cette rivalité oppose aussi deux tempéraments radicalement différents. D’un côté, Roger Rönnberg, véritable volcan, extraverti et constamment en ébullition derrière la bande. De l’autre, Sam Hallam, plus réservé et généralement d’un calme olympien pendant les matches. Un comportement qui pouvait parfois être agaçant, glissait autrefois Roger Rönnberg avec un clin d’œil. Dans une vidéo publiée sur la chaîne de son club, Sam Hallam avait lui aussi décrit leurs différences: «Roger aime peindre des tableaux et les remplir de grands mots. Pour ma part, je préfère parler moins.»

Des piques, mais un immense respect

Sam Hallam n’est toutefois pas du genre à garder sa langue dans sa poche. Avant et pendant les play-off, les deux entraîneurs se sont régulièrement livrés à des duels psychologiques, échangeant des piques teintées d’humour sans jamais vraiment céder de terrain. En mai dernier, alors qu’il était à Fribourg avec l’équipe nationale suédoise pour le Championnat du monde, Sam Hallam avait même envoyé un message provocateur à Roger Rönnberg après avoir découvert son bureau vide: «Je ne savais pas que tu ne travaillais plus qu’à temps partiel!»

Derrière ces taquineries se cache néanmoins un profond respect mutuel. «Je sais à quel point Roger travaille dur et je le respecte énormément, aussi bien comme entraîneur que comme personne», explique Sam Hallam. Il ajoute que c’est toujours un plaisir d’échanger avec lui. De son côté, Roger Rönnberg n’a pas tari d’éloges sur son rival lorsque celui-ci a été nommé sélectionneur de la Suède. Dans les médias locaux, il avait qualifié ce choix de «parfait et absolument évident», saluant également la gestion moderne des hommes de Sam Hallam.

En Suède, les confrontations entre les deux entraîneurs ont toujours poussé chacun à faire évoluer son système et son équipe. Reste à savoir lequel des deux a le mieux tiré les leçons de cette rivalité. Le double affrontement en CHL, avec une place en quarts de finale à la clé, apportera un premier élément de réponse.