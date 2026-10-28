Sam Hallam était fier de ses joueurs après leur victoire en prolongation à Rapperswil. Et pour cause, Genève-Servette est miné par les blessures et sortait d'une semaine difficile.

Thomas Freiburghaus Journaliste

En s’imposant à Rapperswil malgré neuf joueurs absents, Genève-Servette a réalisé un joli tour de force. Les Grenats récoltent deux points importants, dans une situation compliquée qui dure depuis plusieurs semaines déjà. L’entraîneur Sam Hallam revient sur la soirée et sur la période mouvementée que traverse son équipe.

Sam Hallam, Genève se relance après une semaine sombre. C’est une victoire cruciale, ce soir?

Lors des trois derniers matches, nous avions concédé trop de buts et avions souffert en situations spéciales. De voir ce soir nos trois box-play bien négociés en première période, d’avoir eu un bon gardien, cela nous a amené de la tranquillité. Je crois qu’on revient bien, c’est ce qu’on doit montrer, surtout à l’extérieur. Maintenant, nous avons un jour de repos et un jour d’entraînement, ce qui n’arrive pas souvent (sourire). Donc il faut construire là-dessus.

Qu’avez-vous réussi à changer, pour ne pas concéder de but en première période?

Bien sûr, nous avons discuté à la fin de la semaine dernière, où on a encaissé beaucoup de buts dans le premier tiers. On a dû se concentrer encore plus et rappeler aux joueurs comment on devait jouer.

Après, il y a plusieurs choses. On a eu un bon gardien ce soir. Et tu as toujours une réaction après avoir perdu quelques matches. Si tu regardes notre dernière rencontre, contre Zurich, c’était assez serré à 5 contre 5, mais on prend trois buts en box-play, en première période. Donc on n’était pas complètement hors du coup. On a aussi fait de petits ajustements en infériorité numérique. Ça nous a aidés ce soir.

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Les deux buteurs de la soirée sont des joueurs importants dans le groupe, expérimentés. C’est ce qu’il faut à Genève: des leaders en forme?

Oui, complètement. On a concédé trop de buts, collectivement. Mais on n’a pas marqué assez non plus: trois buts en trois matches. Pour nous, avoir les gros noms qui scorent est important. C’est bien d’avoir Johnny (Kneubühler) de retour. (Giancarlo) Chanton reprend aussi la forme. Ça prend du temps, il a raté la pré-saison.

Mais il nous reste deux matches avant la trêve, il ne faut pas penser aux performances individuelles. Ce sont des points à récolter en équipe. On en a pris deux ce soir et on est content de ça.

Tout de même, restons un peu dans les performances individuelles, avec cet incroyable but marqué par Simon Le Coultre en prolongation. Que pouvez-vous nous en dire?

C’est marrant, parce que c’est la deuxième fois qu’on commence la prolongation avec Jimmy Vesey, Jesse (Puljujärvi) et Simon (Le Coultre) (ndlr: sans joueur de centre). La première fois, ils me disaient: ‘Mais on n’a personne pour l’engagement.’ Je leur ai répondu que Jimmy pouvait le faire. Il l’avait gagné et on avait marqué après sept secondes (ndlr: contre Cologne en CHL). Aujourd’hui cela se passe à nouveau. C’est chouette de voir Simon montrer ses velléités offensives, qu’il se dise ‘Je veux y aller!’ Normalement, tu repars de l’arrière, tu calmes le jeu. Et là, il a surpris le défenseur.

Êtes-vous encore plus fier de vos joueurs quand ils gagnent dans une situation comme celle que vous connaissez actuellement?

Oui. Et je le leur dit. Nous connaissons une situation extrême depuis un bon moment et nous continuons à nous battre. On a eu quatre matches difficiles, mais avant ça, et aujourd'hui, on pique des points. C’est énorme. Les matches se décident sur l’implication, la motivation. Tu ne peux pas juste mettre une bonne équipe sur la glace, tu dois faire les bonnes choses. La manière dont on s’est battu ici, ça montre que les gars veulent revenir et faire partie de cet effectif. J’espère que nous récupérerons d’autres joueurs après la trêve.