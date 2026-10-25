Deux fans du Lausanne HC ont subi d'importantes blessures

Samedi soir, le derby romand entre Lausanne et Fribourg-Gottéron a dégénéré. Après des heurts dans la patinoire, deux supporters du LHC ont été agressés par des ultras fribourgeois et hospitalisés au CHUV. La police lance un appel à témoins.

Blick Sport

Sur la glace, Lausanne s’est imposé 2-0 grâce à Philipp Kurashev et Jason Fuchs. En dehors, la soirée a très mal tourné, comme nous l'écrivions déjà samedi soir.

Selon le communiqué du Ministère public vaudois publié dimanche, les esprits se sont échauffés vers 22h05, une fois le match terminé. Les ultras des deux camps ont tenté d’en venir aux mains à l’intérieur de la patinoire. La sécurité privée a dû faire usage de spray au poivre pour les contenir. Dans la bousculade, une paroi en plexiglas en bordure de glace a volé en éclats.

Le pire s’est produit une quarantaine de minutes plus tard. Vers 22h45, à la gare de Prilly-Malley, deux supporters lausannois ont été attaqués par des individus qualifiés «d'ultras fribourgeois» par la police vaudoise. Ces derniers seraient descendus du car qui les ramenait à Fribourg. Comme on le voit sur la vidéo filmée par un lecteur de Blick, une partie des effets personnels des victimes a été volée et les agresseurs ont pris la fuite avant l’arrivée de la police. Sur nos images, on y voit un des assaillants, tout de noir vêtu, voler une écharpe à un homme qui ne semble en aucun cas appartenir à la mouvance ultra se voir dérober une écharpe. Grièvement blessés, les deux fans du LHC ont été transportés en ambulance au CHUV après avoir manifestement été roués de coups.

Des plaintes pénales ont été déposées. Le premier procureur de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale. L’enquête est menée par la Police de sûreté, avec les cellules anti-hooliganisme des polices cantonales vaudoise et fribourgeoise.

Les autorités recherchent des témoins. Toute personne disposant d’informations ou d’images vidéo des faits survenus en gare de Prilly-Malley est priée d’appeler le 021/343.15.10 ou de contacter le poste de police le plus proche. Plusieurs patrouilles de la Gendarmerie vaudoise, de la Police Ouest lausannois et de la Police municipale de Lausanne sont intervenues, ainsi que deux ambulances.

Les deux clubs ont réagi dans un communiqué commun. Le HC Fribourg-Gottéron et le LHC y expriment «leur condamnation la plus ferme» face aux «violences et aux agissements inacceptables» survenus «dans et autour de la Vaudoise aréna». «La passion du jeu et la rivalité sur la glace ne constitueront jamais un prétexte à la mise en danger d’autrui», écrivent-ils. Les deux organisations assurent collaborer avec les forces de l’ordre pour «identifier les auteurs de ces dérives et garantir l’application des sanctions requises».