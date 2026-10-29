Comment les joueurs de Genève-Servette vivent-ils l’hécatombe?

Ces dernières semaines, une avalanche de blessures s'est abattue sur le GSHC. De quoi chambouler le vestiaire et rebattre les cartes. Deux joueurs de l’effectif genevois décryptent cette situation.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Depuis plusieurs semaines, Genève-Servette est miné par les blessures. Une période compliquée, durant laquelle Sam Hallam doit innover presque chaque soir: brasser les lignes, intégrer de nouvelles têtes, réajuster son système de jeu. Face à Rapperswil, mardi, les joueurs prêtés William Hedlund (d’Ambri) et Nick Meile (de Viège) garnissaient l’effectif genevois. Sans même parler des juniors du club, qui disputent de grosses minutes depuis plusieurs rencontres.

Une première pour Jimmy Vesey

«C’est un gros challenge, pour l’alchimie du vestiaire», avoue Sam Hallam, lequel se disait très fier de ses troupes après la victoire à Rapperswil. Ses joueurs, même s’ils n’ont pas eu beaucoup d’occasions de créer des automatismes, se sont battus ensemble pour ramener deux points précieux du canton de Saint-Gall.

«Nous sommes des professionnels, nous devons faire notre job», répond Jimmy Vesey quand on lui demande ce que ça fait de voir sa ligne chamboulée tous les soirs. «On fait du mieux qu’on peut. Le plus important et de mettre l’équipe en premier, de garder le puck loin de notre but.» L’Américain aux 626 matches de NHL déclare tout de même ne jamais avoir fait face à une situation «aussi grave» de sa carrière. «C’est dingue. Mais nous avons fait du bon boulot, en nous battant et en jouant en équipe», continue l’attaquant de 33 ans.

«Aucune idée» de la suite

Cette saison, Jimmy Vesey est le seul étranger du GSHC à avoir disputé tous les matches possibles en National League. Fort de son expérience et de son rôle dans l’effectif, il s'attelle désormais à intégrer les nouveaux venus. Parmi eux: William Hedlund, jeune suédo-norvégien à licence suisse, qui a rejoint les Grenat au milieu du mois d’octobre. Depuis, le centre de 24 ans a disputé 7 parties avec Genève-Servette, ce après un début de saison réussi avec Bellinzone, en Swiss League (11 points en 7 matches).

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Le joueur appartenant à Ambri ne s’attendait pas à débarquer au bout du Léman du jour au lendemain pour autant. «Nous avons fait un bon début de saison. J’ai mis quelques buts. Et j’ai eu cet appel de Genève, de Marc (Gautschi), qui était intéressé pour me ramener ici», résume-t-il, humblement. Depuis son arrivée, le petit attaquant fait mieux que gratter des minutes. «Ce n’était pas difficile de m’intégrer. Tous les joueurs sont tellement gentils. Et Sam (Hallam) est un excellent coach», explique le jovial international norvégien.

Depuis son arrivée sous le maillot grenat, William Hedlund «profite de chaque seconde» passée sur les patinoires de National League, sans savoir de quoi la suite sera faite. Présent à Genève «sous la forme d’un prêt à durée indéterminée», il peut être rappelé à tout moment par le club tessinois. «Pour être honnête, je n’en ai aucune idée. Je suis juste heureux de jouer au meilleur niveau suisse. Je prends au jour le jour, on ne sait jamais ce qui peut arriver», conclut-il. À Genève plus que n'importe où ailleurs, chacun est bien placé pour le savoir.