Auteur d'un doublé lors de la large victoire face à Genève-Servette (1-6), Kevin Nicolet continue sur sa belle vague en Champions Hockey League. Le Fribourgeois affiche déjà six points en autant de matches sur la scène européenne.

Matthias Davet Journaliste Sport

Six matches, six points (3 buts, 3 assists). Depuis le début de la saison en Champions Hockey League, Kevin Nicolet est intenable. Mercredi sur la glace des Vernets, il l'a encore prouvé, en inscrivant deux buts lors de la large victoire de Fribourg-Gottéron. En s'imposant 6-1 à Genève, les Dragons ont pris une belle option pour les quarts de finale.

Avec ce doublé, Kevin Nicolet est le troisième meilleur compteur des Fribourgeois en Coupe d'Europe. Et pourtant, en 14 matches de National League, le No 37 ne compte qu'un assist. Il espère que ces deux buts face aux Aigles lui permettront d'engranger de la confiance en championnat. Interview.

Kevin, tu as inscrit un doublé ce soir face à Genève. On dirait que l'Europe te convient parfaitement cette saison.

Oui, ça se passe bien. J'aimerais bien avoir autant de réussite en championnat (sourire), mais je travaille dur et je suis content d'aider l'équipe à gagner.

Qu'est-ce qui a fait la différence dans ton efficacité devant le but ce mercredi?

Pas grand-chose, franchement, il faut juste que le puck rentre. J'ai déjà touché un poteau et une latte récemment, j'ai eu plein d'occasions qui ne sont pas passées. Ce soir, je reçois deux super passes de Lucas (ndlr: Hedlund) et j'arrive à les mettre au fond. Je travaille dur tous les jours à l'entraînement et je suis content de la manière dont ça s'est déroulé.

As-tu quand même le sentiment que dans ce genre de match, tu te sens mieux sur la glace que lors d'autres rencontres?

Pas du tout. Pour tout dire, je ne me sentais pas au top physiquement au premier tiers. Ça ne change pas grand-chose: chaque match est différent. Parfois tu as des occasions, parfois moins. Parfois ça rentre, parfois non. Au final, il faut juste se concentrer sur ce qu'on peut contrôler: faire les bonnes choses, être responsable défensivement, travailler dur, soigner les petits détails et avoir la confiance de l'entraîneur. Le reste vient tout seul ensuite.

Penses-tu qu'un match comme ce soir peut te donner de la confiance pour la suite de ta saison?

Clairement, ça fait toujours du bien de marquer. Je vais essayer d'emporter cette confiance avec moi et de reproduire ça en championnat aussi.

Comment expliques-tu qu'il y a quelques semaines vous ayez peiné à marquer contre Genève, et que ce soir vous en inscriviez six?

Nous sommes arrivés très fort dès le premier tiers, nous avons donné le ton et nous ne les avons pas vraiment laissés respirer, ce qui a donné confiance à l'équipe. Nous avons travaillé dur la semaine passée et beaucoup patiné, en mettant l'accent sur le jeu à 5 contre 5 que nous devions améliorer. C'est donc positif d'avoir pu marquer des buts dans cette situation, mais il faudra désormais le faire en championnat également.

Tu as explosé la gourde de Joren van Pottelberghe sur ton premier but. Tu comptes lui en racheter une?

Non (rires). Anthony Richard m'a dit que c'était juste le bouchon qui avait volé, mais qu'elle n'était pas cassée.