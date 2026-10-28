Anttoni Honka: «Nous avons laissé filer ces points, et c'est inacceptable»

Pas content, Anttoni Honka! Le capitaine du HC Ajoie entend placer tous ses coéquipiers devant leurs responsabilités après la deuxième défaite consécutive du club jurassien en National League, ce mardi à Kloten (7-4). Vendredi contre Berne, il faudra mettre «des émotions et du feu», prévient le Finlandais.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Le ton est calme, la voix posée. Anttoni Honka n'est pas nerveux en cet après-match, il ne perd pas son sang-froid. Il répond posément aux questions qui lui sont adressées, sans dévier le regard. Les yeux plantés dans ceux de ses interlocuteurs, le capitaine du HC Ajoie assume ses responsabilités face aux médias, après les avoir prises sur la glace.

Auteur d'un doublé, dont le but qui aurait pu être très important du 4-4 à la 49e, le Finlandais a fait sa part du boulot, mais le HCA, revenu de 4-1 à 4-4 en six minutes, a fini par s'incliner 7-4 face à Kloten, dernier. Les Vouivres se sont inclinées pour la deuxième fois consécutive après le revers 3-0 sur la glace d'Ambri samedi et n'ont plus que quatre points d'avance sur les Aviateurs, ce qui était loin d'être le scénario envisagé voilà quatre jours à peine.

«Quand on revient à 4-4 après avoir été menés 4-1, on peut et on doit forcément avoir des regrets. Avoir réussi à égaliser montre une nouvelle fois notre caractère et notre capacité à revenir dans un match, mais nous avons encaissé le but décisif alors qu'il restait quatre ou cinq minutes à jouer. Nous avons laissé filer ces points, et c'est inacceptable», peste Anttoni Honka, aussi calme en apparence que fâché à l'intérieur de lui.

Un manque coupable de cohésion

Le fait qu'Ajoie ait été mené d'emblée 2-0, puis 4-1 à l'approche de la fin de match, alors même que Kevin Fey réclamait plus d'agressivité après le revers à Ambri a de la peine à passer chez le capitaine du HCA. «Nous devons jouer avec davantage de courage et de détermination dès le début du match. Quand nous sommes menés, nous sommes capables de jouer ensemble, d'aller vite et de beaucoup patiner. Mais nous devons afficher cette attitude dès le premier shift et cela n'a pas été le cas ce soir», grince le cador finlandais.

Plus surprenant, il pointe aussi du doigt un certain manque de cohésion. «Nous devons apprendre à jouer davantage ensemble. Les cinq joueurs sur la glace doivent travailler dans le même sens, au lieu que chacun traaille de son côté. C'est même probablement le point le plus important», insiste-t-il, dans un beau, mais ferme, message d'unité.

Vendredi, Anttoni Honka réclame «de l'émotion et du feu»

Ajoie reçoit Berne vendredi et il n'y a pas à trop réfléchir: après deux défaites de suite sur la glace d'équipes qui faisaient partie du bas de tableau les dernières années, les Jurassiens doivent réagir face aux Ours. «Ce sera notre dernier match à domicile avant la pause internationale, et c'est une rencontre très importante pour nous. C'est clair qu'il faudra être prêts à jouer dès le coup d'envoi et arrêter de commencer nos matches en retard comme nous l'avons encore fait ce soir. À domicile, nous devrons mettre beaucoup d'émotion et de feu dans notre jeu.» Est-ce la promesse d'une réaction? «Elle est obligatoire.» Des mots clairs, sans concession.

Si l'entame de match a été indéniablement ratée, Ajoie a également concédé beaucoup trop de pénalités, ayant joué au total près de 14 minutes avec un homme de moins sur la glace (contre dix à Kloten). Beaucoup trop pour espérer quelque chose. Et ce manque de discipline a coûté cher puisque les Aviateurs ont marqué trois fois en jeu de puissance, plus une fois dans la continuité immédiate d'un power-play (Matthew Kellenberger était de retour sur la glace depuis littéralement une seconde).

Pas question de se cacher derrière l'arbitrage

«Il y a eu beaucoup trop de pénalités, surtout au deuxième tiers. Mais ous avons aussi obtenu des supériorités numériques que nous aurions dû mieux exploiter», relevait Anttoni Honka, qui ne voulait pas se cacher derrière l'arbitrage, même si l'une ou l'autre pénalité semblait sévère, dont celle ayant mené directement au 5-4 fatidique. «Je n'aime pas trop parler des arbitres. Je pense qu'ils essaient de faire de leur mieux et qu'il se passe énormément de choses au cours d'un match de 60 minutes. Je n'ai pas grand-chose à dire sur ce thème», a-t-il relevé avec fair-play. A noter que le dernier joueur arrivé, Logan Brown, n'a pas pu finir le match, lui qui a été renvoyé aux vestiaires au cours du deuxième tiers pour une charge à la tête. L'Américain n'est pas encore le renfort espéré.