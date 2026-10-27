Ajoie sort les pieds devant d'un véritable thriller au Schluefweg

Deuxième défaite de suite pour Ajoie, qui rentre dans le rang en National League après ses débuts de rêve. Les Vouivres se sont inclinées 7-4 à Kloten après être pourtant revenues de nulle part au milieu du troisième tiers.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Ajoie espérait profiter de ces deux déplacements à Ambri et à Kloten pour prendre de précieux points face à des adversaires directs de ces dernières années pour le bas du classement. Mais les Vouivres se sont inclinées les deux fois sur des scores (3-0 et 7-4) qui n'ont pas de quoi donner le sourire à Ville Peltonen. L'opération comptable est clairement mauvaise sur les deux dernières journées et le match de ce mardi permet à Kloten, dernier, de se rapprocher et de revenir à quatre petits points. Une bien sale affaire pour Ajoie, qui rentre clairement dans le rang en National League après ses débuts de rêve.

Kloten a ouvert le score après 31 secondes grâce à Pontus Aberg. Le 2-0 est tombé en power-play pour les Aviateurs après 15 minutes, de la canne de Dario Meyer, seul au deuxième poteau.

Anttoni Honka ramène l'espoir, comme toujours

Les Vouivres ont pu revenir à 2-1 à dix secondes de la première sirène, d'un tir puissant et précis du grand cador Anttoni Honka, également en jeu de puissance, mais Mischa Ramel a redonné deux longueurs d'avance à Kloten à la mi-match, dans la continuité d'un power-play là aussi.

Logan Brown renvoyé aux vestiaires

Les malheurs ne s'arrêtaient pour là pour Ajoie, puisque le dernier renfort Logan Brown, dont il s'agissait du deuxième match, a été envoyé à la douche dans la foulée pour une charge à la tête! Les cinq minutes de pénalité n'ont heureusement rien donné, mais l'Américain, auteur d'une première prestation discrète à Ambri samedi dernier, aurait préféré d'autres débuts pour sa première expérience hors d'Amérique du Nord. 3-1 après deux tiers.

Kloten pensait avoir plié l'affaire à la 43e, toujours, en power-play grâce au 4-1 inscrit par Arttu Ruotsalainen. Trois buts d'avance à domicile, et des Vouivres cuites à l'étouffée sur le tarmac brûlant de Kloten? Non, trois fois non!

Ajoie revient de 4-1 à 4-4 en six minutes

Six minutes plus tard, ces intrépides Jurassiens au coeur énorme, étaient revenus dans la partie. A peine 21 secondes après le quatrième but des Aviateurs, Julius Honka ramenait le marque à 4-2, et une superbe déviation de Nolan Diem, sur des assists de Jerry Turkulainen et de Kevin Fey, permettait au HCA de revenir à 4-3 à la 47e.

Et qui voilà pour le 4-4? Le magicien Anttoni Honka lui-même, en power-play d'une frappe magnifique à la 49e! Les Vouivres étaient revenues des enfers, avec la manière!

Le thriller tourne en faveur de Kloten

Alors que Kloten semblait abattu, un nouveau jeu de puissance a permis aux hôtes de repasser devant à exactement cinq minutes de la fin. Antoine Keller a en effet dû s'avouer encore une fois vaincu sur un envoi d'Arttu Ruotsalainen. Thriller au Schluefweg! Kloten inscrivait même le 6-4 par Petteri Puhakka et le 7-4 dans la cage vide par Mischa Ramel pour punir définitivement les visiteurs jurassiens et prendre trois points très important dans la lutte pour le maintien.

Prochaines étapes pour les Vouivres, vendredi à domicile contre les Ours, puis samedi sur la glace des Lakers. Deux matches qui doivent être pour les Ajoulots l'occasion de rebondir après ces deux défaites à Ambri et Kloten.