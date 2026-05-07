Double buteur lors de la victoire contre la Finlande, Théo Rochette a livré un excellent match en Suède. À une semaine du Mondial en Suisse, l'attaquant du Lausanne HC a marqué des points.

Grégory Beaud Journaliste Blick

À Ängeholm en Suède, Théo Rochette a une nouvelle fois été aligné en compagnie de Denis Malgin et Pius Suter. Le trio a été le plus remuant de la sélection suisse. Les trois hommes, qui ont déjà évolué ensemble la semaine dernière, ont parfaitement combiné en zone offensive et se sont régulièrement montrés à leur avantage.

Auteur d’un doublé contre la Finlande, l’attaquant du Lausanne HC n'a pas uniquement marqué des buts, en Suède. Il a également marqué des points au bon moment dans la dernière ligne droite avant le Mondial à domicile. Surtout si l'on ajoute à son excellente prestation son penalty marqué, le deuxième en deux matches.

Deux buts et un tir au but ce soir. Le tir au but de la victoire dimanche contre la Tchéquie... Tu sembles en feu ces derniers temps.

(Rires) Ça fait du bien, oui. Je pense que la semaine passée, ça n’avait pas forcément voulu rentrer malgré quelques bonnes occasions pour notre ligne. Aujourd’hui, ce ne sont pas les deux buts les plus difficiles de ma carrière, mais mentalement, ça fait du bien. Et surtout, ça fait du bien d’aller chercher la victoire.

Tu avais déjà marqué contre la Hongrie, mais tu avais parfois peiné offensivement avec l’équipe de Suisse. Inscrire ces deux buts, ça change quelque chose?

Je ne sais pas si ça change vraiment quelque chose, mais c’est sûr que c’est positif. Comme je l’ai dit, ce ne sont pas des buts forcément compliqués.

Tu as eu le mérite d'être au bon endroit.

Oui, c'est ce que je me dis aussi. Mais ça vient aussi du travail de la ligne et du jeu qu’on développe ensemble. Aujourd’hui, on a encore eu une bonne alchimie. C’est encourageant pour la suite.

Tu as un rôle différent dans cette ligne?

Non, pas vraiment. J’essaie toujours d’apporter la même chose. Je connais mes qualités et les coaches savent aussi quel type de joueur je suis. Mon objectif, c’est d’apporter offensivement, mais aussi d’être fiable défensivement et bon dans toutes les zones. J’essaie de faire très attention à tous les petits détails dans mon jeu pour être efficace.

Treize nouveaux joueurs sont arrivés cette semaine. Comment vit-on un tel chamboulement dans un vestiaire?

C’est vrai que ça fait beaucoup de changements d’un coup. En plus, on a perdu plusieurs Romands. Avec Damien Riat, on est bientôt les derniers. Ça faisait un peu bizarre au début (rires). Mais c’est aussi super intéressant à vivre de l'intérieur. Et c'est aussi une bonne expérience de pouvoir côtoyer des joueurs de NHL que je ne connaissais pas encore, les observer, discuter avec eux, jouer avec eux… c’est vraiment enrichissant.

Qu’est-ce que tu apprends au contact de ce genre de joueurs?

Ce sont surtout des petits détails. Ils ne sont là que depuis très peu de temps, donc on n’a pas encore énormément partagé sur la glace. Mais au quotidien, dans le vestiaire ou à l’entraînement, tu regardes ce qu’ils font, comment ils se préparent, comment ils gèrent certaines situations. Tu essaies forcément d’apprendre de ce genre de joueurs.

Tu étais confiant avant la dernière sélection, lundi?

Je ne dirais pas que j'étais confiant, non. Je savais que j’avais plutôt bien joué, mais je ne savais pas vraiment dans quelle direction le staff voulait aller. Depuis le début du camp, j’ai eu des discussions avec Jan Cadieux, mais je prenais les choses au jour le jour.

Surtout que le Mondial est tout soudain là. Mais il reste encore une dernière «coupe» après ce week-end.

Chaque semaine, tu remets ta place en jeu. C'est comme ça et tout le monde est au courant des règles. J’espère simplement avoir marqué quelques points aujourd'hui.