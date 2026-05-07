Un festival de Théo Rochette permet à la Suisse de s'imposer

L'équipe de Suisse s'est imposée face à la Finlande (5-4 tab) lors de sa première rencontre des Beijer Games en Suède. Elle a pu compter sur un tout grand match du Lausannois Théo Rochette.

Grégory Beaud Journaliste Blick

C'est une équipe de Suisse rouillée qui a commencé son dernier tournoi de préparation. À Ängelholm, les Helvètes n'ont pas livré un match exceptionnel. Mais ils ont des circonstances atténuantes à faire valoir. Lundi, le sélectionneur national, Jan Cadieux, a changé treize joueurs par rapport à l'équipe qui avait battu la Tchéquie la veille. Ce tournoi est donc surtout important pour travailler les automatismes.

La rencontre n'aurait pourtant pas pu mieux commencer pour l'équipe de Jan Cadieux. Sur une percée signée Calvin Thürkauf, Dominik Egli a été le plus prompt à se jeter sur le rebond. Seul face au but adverse, il n'a pas eu de mal à ouvrir la marque (2e, 0-1). Les Finlandais ont réagi par l’intermédiaire d'Aatu Räty, mais l'essai du joueur des Vancouver Canucks a touché le poteau du but gardé par Leonardo Genoni. Le gardien de Zoug a réalisé un arrêt important face à Lenni Hämeenaho pour préserver l'avantage de son équipe.

Finlandais de Genève en verve

Le tiers-temps intermédiaire a été riche en événements. Plus que le premier qui n'a jamais vraiment décollé, devant des gradins quasi vides (une poignée de spectateurs seulement), Pius Suter a pu servir Théo Rochette au terme d'une contre-attaque parfaitement menée. Le joueur du Lausanne HC n'a pas laissé passer pareille occasion (28e, 0-2).

Problème? L'équipe de Suisse n'est pas parvenue à conserver ce double avantage au score plus d'une dizaine de secondes. Sur l'engagement, les Finlandais ont pu réduire l'écart par Jesse Puljujärvi. L'attaquant de Genève-Servette a su profiter d'un rebond accordé par Leonardo Genoni (28e, 1-2). Un autre Aigle, Vili Saarijärvi, a remis les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard d'un tir de la ligne bleue. La Suisse s'en est bien sortie à la 36e, lorsque Jesse Puljujärvi est parti seul affronter Leonardo Genoni. Mais le portier zougois s'en est sorti à son avantage.

Le doublé pour Théo Rochette

Peu avant la deuxième pause, la troupe de Jan Cadieux a pu reprendre l'avantage en infériorité sur une bourde du gardien adverse. Parti aux fraises alors que ce n'est pas encore la saison, Justus Annunen a dégagé le puck sur Denis Malgin. À l'affût, Théo Rochette a pu inscrire le 2-3 dans la cage vide. Le joueur du LHC a ainsi réalisé un joli doublé qui pourrait lui faire marquer des points en vue d'une participation au Mondial.

Lors de l'ultime période, les Nordiques sont revenus au score à la 47e minute. Après une longue période de domination en zone offensive, c'est finalement Miska Kukkonen qui a pu tromper Leonardo Genoni alors que la défense suisse était hors de position. Calvin Thürkauf a rapidement permis aux Suisses de repartir de l'avant en profitant, une fois encore, d'un gardien finlandais terriblement hésitant.

La décision lors des tirs aux buts

En power-play, Jesse Puljujärvi a encore une fois trompé le gardien suisse en étant totalement seul au deuxième poteau (52e, 4-4). Comme dimanche contre la Tchéquie, la rencontre s'est décidée lors des tirs aux buts. Et ce sont à nouveau les Suisses qui se sont imposés. Théo Rochette a poursuivi son festival en marquant son essai avant d'être imité par Tyler Moy. En face, Alexander Barkov a été le seul à tromper Leonardo Genoni.

La Suisse poursuivra sa préparation en Suède avec deux autres matches du côté d'Ängelholm. Après un jour de repos vendredi, les Helvètes défieront la Suède samedi (16h00) et la Tchéquie dimanche (12h00) pour leurs deux dernières rencontres amicales avant le Mondial qui débutera vendredi prochain à Zurich et Fribourg.