Les cinq principales interrogations à une semaine du Mondial

Grégory Beaud Journaliste Blick

Un mois après le cataclysme lié au licenciement de Patrick Fischer, l’équipe de Suisse semble avoir retrouvé un semblant de calme. C'est ce que m'a expliqué Roman Josi en marge du camp à Angelhölm où je me trouve actuellement. Le fait de jouer des matches en Suède et en Tchéquie durant deux semaines a probablement aidé la sélection nationale à se remettre dans une bulle plus propice à travailler sereinement.

Cette semaine, le dernier tournoi de l’Euro Hockey Tour se disputera à Angelhölm et Jan Cadieux a convoqué treize nouveaux joueurs pour l’occasion, dont quatre nouveaux éléments en provenance de NHL. L’équipe présente en Suède sera donc proche de celle qui lancera son Mondial vendredi prochain à Zurich.

Mais quelques inconnues demeurent. Voici les principales.

1 Janis Moser va-t-il rejoindre la sélection?

Il est le dernier joueur de NHL à pouvoir changer drastiquement le visage de l’équipe de Suisse par sa présence ou non. Habituellement, ce rôle est tenu par Roman Josi. Mais le capitaine est déjà sous les drapeaux en raison de la fin de saison prématurée des Nashville Predators.

Janis Moser, lui, est également en vacances. L’élimination de Tampa Bay lui ouvre grand les portes du vestiaire de l’équipe de Suisse. Le Biennois est devenu l’un des défenseurs défensifs les plus fiables de NHL. Ce n’est pas un hasard si le Lightning l’a «blindé» jusqu’en 2033. Offensivement, ce n’est pas non plus un manche. Bref, si Jan Cadieux veut avoir du succès lors de son premier Mondial, la présence de Janis Moser serait un grand plus. Réponse en fin de semaine? «On espère une bonne nouvelle», a précisé le sélectionneur.

2 Qui sera le gardien titulaire?

Depuis quelques années, la question ne se pose pas vraiment, puisque Leonardo Genoni est le taulier devant le filet. La dernière fois que Patrick Fischer avait osé un autre gardien titulaire, cela avait capoté. Depuis ce quart de finale de triste mémoire à Riga (2023), l’ancien homme fort de la Nati n’avait plus pris de décision «exotique».

Et cette année? «Leo» n’a pas réalisé sa meilleure saison en carrière. Avec Zoug, il a souvent été quelconque, comme il l’a lui-même avoué. En préparation, il n’a pour l’heure pas offert toutes les garanties non plus. Dans le même temps, Reto Berra semble dans la forme de sa vie après des play-off extraordinaires et un titre avec Fribourg Gottéron. Suffisant pour être le portier No 1 pour le premier match du Mondial face aux États-Unis? Et, plus important encore, lors des quarts de finale? Il faudra encore patienter un peu pour le savoir, mais la question pourrait déjà déboucher sur une bribe de réponse ce week-end.

3 Théo Rochette disputera-t-il son 1er Mondial?

En décembre dernier, l’attaquant du Lausanne HC était meilleur compteur de National League. À 24 ans pourtant, il n’a encore jamais disputé de championnat du monde. Sous les drapeaux, Théo Rochette n’est pas encore parvenu à avoir le même impact sur le jeu qu’avec le maillot des Lions sur le dos.

Doit-il évoluer dans un registre qui ne lui convainc pas autant qu’à Lausanne? A-t-il de la peine à avoir la même efficacité sur la scène internationale? Le week-end dernier, Le polyvalent joueur offensif a évolué avec Denis Malgin et Pius Suter dans une ligne ultra-offensive. Jan Cadieux va-t-il continuer de le faire jouer dans un rôle qui lui va comme un gant? Si oui, sa présence à Zurich se préciserait. Mais il y a fort à parier que les trios seront remaniés en Suède avec l’arrivée massive de nouveaux joueurs.

4 Comment va Sven Andrighetto?

Cette question est intimement liée à celle d’avant. Car si Sven Andrighetto n’était pas encore apte à tenir sa place, cela libérerait un poste pour un ailier offensif à faire évoluer avec Denis Malgin. D’où la présence de Théo Rochette à ce poste lors des derniers matches? Peut-être.

Mais au-delà de cette considération, la santé du buteur en série des Zurich Lions est un vrai problème. Commotionné durant les play-off après un choc avec son coéquipier, Rudolfs Balcers, le No 10 de la Nati n’est pas réapparu. Voici deux semaines, il s’était montré rassurant quant à la guérison de son mal de tête persistant. Suffisant pour gagner la course contre-la-montre jusqu’au Mondial? On devrait en savoir davantage en Suède où il devrait jouer un match, comme m'a confié Jan Cadieux.

5 Simon Seiler va-t-il créer la sensation?

L’intérêt de la présence de Jan Cadieux à la place de Patrick Fischer est que cela rebrasse totalement les cartes. Et pas uniquement au niveau de la composition où, au fond, il n’y a pas énormément de surprises. Mais surtout dans le modus operandi du sélectionneur national. Ce d’autant plus qu’il n’a été biberonné par «Fischi» que durant un tournoi, l’an dernier au Danemark et en Suède.

Avec Patrick Fischer, les finalistes convoqués pour la dernière semaine de préparation étaient assurés de disputer le Mondial. Le Zougois ne prolongeait pas inutilement la saison d’un joueur ayant disputé des play-off à rallonge. Et Jan Cadieux? Mystère. S’il suit le même plan de route que son prédécesseur, Simon Seiler devrait donc être de la partie L’arrière fribourgeois vivra à 29 ans sa première sélection en équipe de Suisse, lui qui n’a jamais reçu de convocation tant en juniors que chez les adultes. Le voir présent la semaine prochaine à Zurich serait toutefois une sensation incroyable. «Tant lui que le Davosien Yannick Frehner ont mérité cette sélection durant cette saison, mais plus précisément en play-off, a précisé Jan Cadieux. La forme du moment est importante.»