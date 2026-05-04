Jan Cadieux a procédé à un coup de sac à dix jours du Mondial. Ainsi treize joueurs rentrent à la maison, tandis que quatre joueurs de NHL, quatre de Fribourg et cinq de Davos débarquent.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après les trois matches de la semaine dernière, Jan Cadieux a procédé à une grosse coupe dans son effectif pour faire de la place à treize nouveaux joueurs: neuf finalistes et quatre joueurs de NHL. Ainsi les gardiens Stéphane Charlin et Kevin Pasche, ainsi que les défenseurs David Aebischer, Tobias Geisser, Simon Le Coultre et Romain Loeffel sont rayés du cadre. Il en va de même pour les attaquants Gaëtan Haas, Fabrice Herzog, Grégory Hofmann, Dario Meyer, Dario Rohrbach, Tristan Scherwey et Sven Senteler.

C'est donc avec un contingent bien différent que l'équipe de Suisse va prendre part aux Beijer Hockey Games à Ängelholm dès ce jeudi. En Suède, la Nati va disputer ses trois dernières rencontres amicales avant le premier match du Mondial, à Zurich face aux États-Unis (15 mai, 20h10).

Cinq joueurs de NHL présents

Ce sont donc cinq joueurs de NHL qui sont présents sous les drapeaux pour la fin de cette préparation. Ainsi le capitaine Roman Josi (Nashville Predators), les attaquants Nico Hischier, Timo Meier (tous les deux New Jersey Devils) et Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) complètent le roster dans lequel figurait déjà Pius Suter (St. Louis Blues).

«En raison de la charge physique imposée par leur championnat et la participation aux Jeux Olympiques, nous avons accordé une pause un peu plus longue à ces joueurs, a précisé Jan Cadieux. Ils rejoignent l’équipe frais et reposés, afin d’être prêts physiquement et mentalement pour le Mondial.»

Jonas Siegenthaler absent

Alors qu'il avait laissé entendre participer au Mondial, Jonas Siegenthaler ne sera pas présent à Zurich pour le tournoi. Le défenseur des New Jersey Devils est blessé. L'incertitude entoure la présence de Philipp Kurashev. Le joueur des San Jose Sharks doit encore passer des exaemens médicaux avant de pouvoir donner une réponse définitive.

Neuf finalistes complètent le contingent. Quatre champions fribourgeois ont été convoqués: le gardien Reto Berra, le défenseur Simon Seiler ainsi que les deux attaquants Christoph Bertschy et Attilio Biasca. Pour Simon Seiler, il s'agit de la première sélection en équipe de Suisse, à 29 ans. Côté davosien, Jan Cadieux a décidé de sélectionner le gardien Sandro Aeschlimann, les deux défenseurs Lukas Frick et Sven Jung et les deux attaquants Simon Knak et Yannick Frehner. Ce dernier effectuera également ses premiers coups de patin avec la Nati.

En charge de la défense, l’entraîneur-assistant Rikard Franzén complète le coaching staff. Il vient, lui aussi, de remporter le titre de champion de Suisse avec Fribourg Gottéron.

Le contingent actuel de l'équipe de Suisse

Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Reto Berra (Fribourg Gottéron), Leonardo Genoni (Zoug)

Défenseurs (10): Tim Berni (Genève-Servette), Giancarlo Chanton (Genève-Servette), Dominik Egli (Frölunda), Lukas Frick (Davos), Fabian Heldner (Lausanne HC), Roman Josi (Nashville Predators/NHL), Sven Jung (Davos), Dean Kukan (Zurich Lions), Christian Marti (Zurich Lions), Simon Seiler (Fribourg Gottéron).

Attaquants (16): Sven Andrighetto (Zurich Lions), Nicolas Baechler (Zurich Lions), Christoph Bertschy (Fribourg Gottéron), Attilio Biasca (Fribourg Gottéron), Yannick Frehner (Davos), Nico Hischier (New Jersey Devils/NHL), Ken Jäger (Lausanne HC), Simon Knak (Davos), Denis Malgin (Zurich Lions), Timo Meier (New Jersey Devils/NHL), Tyler Moy (Rapperswil-Jona Lakers), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets/NHL), Damien Riat (Lausanne HC), Théo Rochette (Lausanne HC), Pius Suter (St. Louis Blues/NHL), Calvin Thürkauf (HC Lugano).