Reto Berra: «Je suis encore en mode play-off»

Grégory Beaud Journaliste Blick

Pendant que les champions de Suisse de Fribourg Gottéron fêtent encore le titre à Ibiza, Reto Berra est déjà de retour sur la glace avec l’équipe de Suisse. À 39 ans, le gardien prépare le prochain Mondial à Zurich et Fribourg en compagnie de ses coéquipiers Christoph Bertschy, Attilio Biasca et Simon Seiler. Aucun regret de bouffer de la glace en Suède alors que d'autres mangent des glaces en Espagne? «Dans la vie, tu dois faire des choix. Tu ne peux pas tout avoir et je suis heureux d'être ici.»

Reto Berra vient de terminer une saison à rallonge ponctuée par un titre remporté voici une semaine. Depuis? Un tourbillon d'émotions avec un retour à Fribourg au milieu de la nuit et une parade devant 80'000 Fribourgeois en transe. N'aurait-il pas voulu poursuivre un peu les célébrations? «J’ai assez fait la fête dans ma jeunesse, rigole-t-il. Maintenant, j’ai surtout envie de profiter encore du hockey.»

«Je suis lié à Fribourg pour toute ma vie»

Un état d'esprit admirable pour celui qui vient de sortir d'une semaine à la fois grandiose et chaotique. «Honnêtement? Je ne crois pas que j'ai réussi à intérioriser ce que nous avons vécu ces derniers jours, remarque-t-il. Pour moi, c'est encore irréel. Toutes ces émotions vécues avec les gens de Fribourg, c'est fantastique. Après tout ce temps d’attente, nous avons vécu des moments incroyables. Je crois que je serai lié à Fribourg pour toute ma vie.»

Questionné par une consœur sur des aspects typiquement suisses, il n'hésite d'ailleurs pas longtemps avant de nommer sa montagne préférée au pays. «Bon, je crois que je suis forcé de répondre La Berra, non?», a-t-il rigolé. Il faut dire qu'entre 2018 et 2026, il a eu le temps de s'acclimater avec le canton de Fribourg. Mais c'est sûr que d'avoir une montagne à son nom aide également.

«Je mets ce chapitre de côté»

Comme tout sportif de haut niveau qui se respecte, Reto Berra a cette capacité à passer à autre chose rapidement. Que ce soit positif ou négatif. Mais les extrêmes de ces derniers jours rendent probablement l'exercice plus difficile, même s'il ne le dit pas en ces termes. «Quand je suis arrivé ici mardi, j’ai un peu mis le chapitre Fribourg de côté pour un moment, sourit-il. Je le rouvrirai cet été. Je me réjouis déjà d’être cet été sur une chaise longue avec une bière fraîche, pour ressortir toutes ces images et ces émotions et les vivre une deuxième fois.»

Mais avant de penser au repos (bien mérité) du guerrier, Reto Berra a un Mondial à préparer. Et même s'il en a déjà disputé dix, celui-ci sera forcément spécial, puisqu'il se disputera à Zurich, à un jet de puck de son Bülach natal: «J'ai déjà forcément eu quelques demandes de proches pour recevoir des tickets, sourit-il Les billets que je recevrai, je les donnerai volontiers à mes amis et à ma famille. Moi, ce qui compte, c’est jouer.»

Le gardien de 39 ans risque bien de disputer son dernier championnat du monde à domicile. «Je me réjouis énormément de ce grand rendez-vous, s'emballe-t-il. C'était dans ma tête durant toute la saison.»

Mais peut-on passer si vite d'un haut fait comme le titre à une «vieux match» en Suède un jeudi après-midi contre la Finlande? Est-ce vraiment possible? «Oui», assure sans hésiter Reto Berra. Comment? «Dans ma tête, je suis encore en mode play-off, précise-t-il. Le titre contre Davos, c'était un match No 7, mais nous allons commencer la prochaine série. Avec les années, je crois avoir réussi à vivre dans le moment présent le plus souvent possible. Je viens de vivre six semaines de play-off et ici, en Suède, j'en suis à ma septième. La huitième sera la prochaine avec le début du Mondial.» Simple, non?