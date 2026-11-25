Victorieux de Rapperswil aux tirs au but (4-3) deux jours après son renversement à Genève, le LHC retrouve des couleurs et ses blessés. Son coach Geoff Ward y voit une équipe «plus déterminée», prête à grimper au classement.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Deux matches, deux victoires au-delà des 60 minutes, et peut-être enfin un déclic. Dimanche aux Vernets, le LHC avait effacé un retard de trois buts pour battre Genève-Servette en prolongation. Mardi, il a remis ça face à Rapperswil, longtemps sa bête noire, en revenant de 2-3 avant de s'imposer aux tirs au but grâce à un grand Ewan Huet. Avec le retour d'Erik Brännström et une infirmerie qui se vide enfin, Geoff Ward veut croire que son équipe a passé un cap. Le coach du Lausanne HC fait le point.

Geoff Ward, ce genre de soirée avec beaucoup de tirs et d'occasions, ton équipe pouvait mener 3-0. Au final, elle s'est retrouvée menée 3-2. C'est une victoire de caractère?

Oui, je trouve que les gars ont fait du bon boulot en restant dans le match. C'était un match un peu bizarre dans son déroulement, avec toutes ces pénalités. Beaucoup de séquences de power-play pour une équipe, puis pour l'autre. Je pense que ça a un peu cassé le rythme. Mais oui, en première période, on aurait pu mener. Leur gardien a fait les arrêts quand il le fallait. Le nôtre aussi. Au final, c'est une victoire de caractère. Les gars ont bien réagi quand on a été menés et ils ont trouvé le moyen d'égaliser. Un autre soir, on aurait probablement marqué sur une de nos occasions à 4 contre 3. Mais encore une fois, les deux gardiens ont été bons quand il le fallait en prolongation.

À quel point la victoire à Genève, après avoir été menés 3-0, a-t-elle compté sur le plan mental? Ton équipe était-elle plus sûre d'elle ce soir?

Oui, je pense qu'on est plus déterminés. C'est sans doute la meilleure façon de le dire. On l'a vu à Genève après notre premier but: on s'est vraiment concentrés sur des choses qu'on ne faisait plus depuis un moment. On s'est mis à mieux patiner, à jouer davantage à travers les cannes et les corps adverses, et ça s'est prolongé ce soir. J'espère qu'on pourra continuer comme ça, maintenant que l'infirmerie se vide et que des automatismes se créent. J'espère qu'on a enfin pris le virage et qu'on va commencer à grimper.

Il y a quelques semaines, tu perdais un ou deux joueurs à chaque match. Maintenant, ce sont un ou deux joueurs qui reviennent. Comment s'adapter à ces allées et venues?

Le plus important pour nous, collectivement, c'est de ne pas se relâcher. On veut rendre les choses aussi simples que possible pour ces gars qui reviennent après une longue absence. Parfois, en tant qu'équipe, on a tendance à se reposer en se disant que de l'aide arrive. Tout le monde se relâche et regarde ceux qui reviennent. C'était important de leur faciliter la tâche pour qu'ils puissent se concentrer sur leur propre jeu. Mais on voit la différence que ces joueurs font quand ils reviennent dans l'alignement. Brännström a fait un très bon match pour son retour. Et Curtis Lazar a été bon ce soir pour son deuxième match après sa blessure. On va dans la bonne direction. Maintenant, il faut rester concentrés sur notre tâche et continuer à baser notre jeu sur l'éthique de travail et l'engagement.

Plus de joueurs, ça veut aussi dire de nouveaux rôles. Stefan Rüegsegger, par exemple, évoluait en première ou deuxième ligne. Le voilà en quatrième. Comment gères-tu ça?

Par la discussion, simplement. Un gars comme Rüegsegger a eu l'occasion de jouer plus haut et il y a gagné en confiance. Maintenant, on attend de lui qu'il continue à jouer de la même manière là où il est. Ça devrait nous faire du bien. On a toujours été une équipe qui utilise quatre lignes et notre quatrième ligne a souvent joué un grand rôle ces dernières années: user l'adversaire en zone offensive, marquer des buts importants, être des éléments clés en infériorité numérique. Maintenant que ces gars ont acquis de l'expérience et de la confiance dans des rôles plus importants, ils doivent relever le défi de continuer à jouer ainsi et pousser pour élargir leur rôle selon leurs performances.