Titulaire face à Rapperswil, Ewan Huet a porté le LHC jusqu'à la victoire aux tirs au but (4-3), quitte à y laisser ses tripes en prolongation. Le gardien a ensuite été rappelé par le public, comme son père Cristobal avant lui.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Il y a des soirs où un gardien quitte la glace vidé. Mardi, Ewan Huet l'a été au sens propre. En pleine prolongation face à Rapperswil, le portier lausannois s'est retrouvé à quatre pattes devant sa cage et les images ne laissent guère de doute: il a vomi sur la glace. Quelques minutes plus tard, il remportait pourtant son duel aux tirs au but et offrait deux points au LHC (4-3 tab), avant d'être rappelé par une Vaudoise aréna qui scandait son nom.

«C'est juste exceptionnel, souffle-t-il. C'est dur de mettre des mots dessus. On n'a pas eu l'entame de saison qu'on voulait, mais les supporters sont restés. Ils sont venus à la patinoire à chaque fois. C'est un honneur de pouvoir jouer devant eux.»

Six secondes interminables

Le final valait son pesant de sueur. Revenu à 3-3 grâce au doublé d'Ahti Oksanen (53e), le LHC a vu Rapperswil hériter d'une supériorité numérique en toute fin de troisième tiers. Engagement dans la zone vaudoise, six secondes à tenir. «Les six secondes les plus longues de ma vie, rigole Huet. Ils ont eu deux tirs, le puck est parti dans le coin, il est revenu... Mais Marti et Carrick ont fait deux gros blocs. Ça fait du bien quand tes coéquipiers font ça devant toi.»

La prolongation a ensuite débuté à 3 contre 4 pour les Lions. C'est dans ces deux minutes que Huet s'est effondré après un contact avec un attaquant. Sa version? «J'étais essoufflé. C'est 0 à 100 après 60 minutes de jeu, un effort intense. J'ai eu besoin d'un petit moment pour reprendre mon souffle. Ça n'avait rien à voir avec le contact.» Il insiste: s'il avait pris un coup, le staff médical ne l'aurait pas laissé remettre un pied sur la glace. «C'était du pur essoufflement.» Son récit s'arrête là. Les images, elles, en racontent un peu plus.

«Il y avait la place pour trois points»

Toujours est-il que le Lausannois a tenu. Puis, aux tirs au but, il n'a cédé qu'une seule fois en cinq tentatives, face à Jensen. Kurashev et Erik Brännström, de retour au jeu pour la première fois depuis fin septembre, se sont chargés du reste.

Le portier de 21 ans n'avait pas attendu la séance de tirs au but pour briller. À la 14e, il avait déjà sorti un arrêt de grande classe devant Albrecht, alors que Rapperswil, étouffé, n'avait cadré que deux tirs dans le premier tiers. Les Saint-Gallois, longtemps bête noire du LHC, sont pourtant revenus deux fois au score dans le tiers médian, encore lui. Suomela en power-play (7e) puis Oksanen à 4 contre 5 (30e) avaient donné l'avantage aux Vaudois, mais Lammer (26e) et Herzog (34e) ont chaque fois égalisé, avant que Dufner ne donne même l'avantage aux visiteurs (48e). De quoi rappeler de vieux démons à la Vaudoise aréna. «On sait qu'on a eu des matches où on a mal entamé le deuxième tiers, reconnaît Huet. Mais il y en a aussi plein où on a mal joué au premier et bien démarré au deuxième. C'est juste une question de jouer 60 minutes.»

Des souvenirs de Malley

S'il savoure, il ne s'en cache pas: «Il y avait la place pour prendre trois points ce soir. Ils ont eu un ou deux rebonds favorables sur leurs buts.» Il retient surtout le collectif: «Un bon travail d'équipe. Le 7 sur 7 en infériorité numérique est une chose à garder avant des matches très importants, ainsi que l'élan né dimanche à Genève, où le LHC avait renversé un 0-3 pour s'imposer en prolongation. On a senti que l'énergie changeait. On voulait absolument la prolonger ce soir. On a fait un très bon premier tiers et on sent qu'on va dans la bonne direction.»

Reste le moment d'après. Être rappelé par les fans du LHC, Ewan Huet l'a souvent vu depuis les gradins. Son père Cristobal, vainqueur de la Coupe Stanley avec Chicago en 2010, a terminé sa carrière dans la cage lausannoise. «Je l'ai vu plein de fois. Je me souviens très bien de son dernier match aussi, c'était à Malley 2.0. Moi, j'ai grandi au milieu de ces supporters, si on peut dire ça comme ça. Alors je savoure chacun de ces moments.»