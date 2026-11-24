Nico Sacchetti, 37 ans, a été mortellement blessé par un adjoint du shérif lors d'une altercation dans le Minnesota. L'ancien hockeyeur professionnel laisse derrière lui une épouse et deux enfants.

Yannick Peng

«Les Adler pleurent Nico Sacchetti. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à ses amis. Repose en paix, Nico.» C'est par ces mots que l'équipe de hockey de Kitzbühel rend hommage à son ancien joueur, Nico Sacchetti. Lors de la saison 2014/15, l'Américain avait disputé près de 30 matches pour le club autrichien. Mercredi matin, Nico Sacchetti a été touché par balle par un adjoint du shérif du comté de Saint-Louis, dans sa ville natale de Hibbing, dans le nord du Minnesota. Avant de décéder à l'hôpital, à l'âge de 37 ans.

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Lorsqu'un accident avec délit de fuite, puis un autre incident impliquant le même pick-up ont été signalés, un policier et un adjoint du shérif sont arrivés auprès de Nico Sacchetti vers 3 heures du matin. Lors du contrôle, Nico Sacchetti aurait repoussé le policier et tenté de saisir une arme à l'arrière de son véhicule. L'adjoint du shérif a alors tiré sur l'ancien hockeyeur, selon les autorités. Nico Sacchetti n'a, lui, pas tiré. Le policier et l'adjoint du shérif sont restés indemnes. L'altercation mortelle fait, depuis, l'objet d'une enquête.

Nico Sacchetti avait été sélectionné en 2007 au deuxième tour de la draft NHL, au 50e rang, par les Dallas Stars. Il n'a toutefois jamais joué dans la meilleure ligue de hockey au monde. Après avoir évolué pendant quatre saisons pour l'université du Minnesota, il a commencé son aventure européenne en 2012. Celle-ci l'a conduit aux Pays-Bas, en Écosse, en Russie et en Autriche. Il a mis un terme à sa carrière il y a dix ans. Selon la «Minnesota Star Tribune», Nico Sacchetti laisse derrière lui une épouse et deux enfants âgés de 3 et 1 an.