En pleine fête pour ses 10 ans aux Vernets, le Genève-Servette Féminin a dû céder la glace principale aux juniors U21. Un règlement de la Ligue qui interroge la place accordée aux femmes dans le hockey suisse.

Matthias Davet Journaliste Sport

«Le but n'est pas du tout de s'en prendre aux U21 ou de dépeindre une mauvaise image du club, mais cela questionne la place du hockey féminin.» Les mots d'Océane Dayer, membre du comité de l'Association Genève-Servette Hockey Club Féminin, ont le mérite d'être clairs.

Dimanche, les Aigles disputaient la septième journée de SWHL-C, face au HC Ajoie. La rencontre devait être synonyme de fête, puisque le club célébrait pour l'occasion ses 10 ans. La date, choisie en collaboration entre la section masculine et féminine, ne l'a pas été par hasard. Juste avant cette rencontre de troisième division avait lieu le derby lémanique entre Genève et Lausanne. «On est reconnaissantes puisque certaines personnes sont restées, malgré la défaite face au LHC, se réjouit Océane Dayer. On a réussi à presque remplir la tribune VIP.»

«On a vu les U21 débarquer vers le banc»

Si la rencontre a mal débuté pour les Genevoises, qui ont encaissé le premier but, elles sont parvenues à retourner la situation pour mener 2-1 à la première sirène. «Là, on a vu les U21 débarquer vers le banc des pénalités», décrit Océane Dayer. Tandis que les féminines jouaient dans la patinoire principale des Vernets, les juniors élites de Genève et de Bienne bataillaient sur la surface extérieure. Sauf qu'à la fin de leur deuxième période, un trou s'est formé dans la glace de cette dernière.

Le règlement s'est alors appliqué. Celui de la Ligue précise que si une surface de glace doit être utilisée en même temps, une priorité s'installe en fonction des ligues. La place de la SWHL-C? En 23e position, derrière les U14-A et la 4e Ligue masculine. «On ne critique pas le fait que les U21 soient prioritaires par rapport à nous, admet Océane Dayer. Ils forment les futurs pros, tandis que nous ne sommes 'que' de la troisième division. Mais on fait beaucoup de choses à l'heure actuelle pour promouvoir le hockey féminin, et cela questionne la position de la Ligue vis-à-vis de notre sport.»

Contacté, Genève-Servette partage le désarroi de ses joueuses. «Nous sommes les premiers déçus, avoue Philippe Baechler, président du club. Ces 10 ans du Genève-Servette Féminin étaient un moment important pour nous aussi et nous aurions évidemment voulu que le match se déroule normalement. Mais sans solution face à la fuite d'eau, c'était le forfait pour les U21 Élites et un coût financier pour l'AGFH (ndlr: l'Association Genève Futur Hockey). La décision revient donc à la Ligue et le genre n'a rien à voir là-dedans.»

Un tiers des spectateurs est parti

Finalement, les juniors genevois et biennois ont disputé leur troisième tiers sur la glace des Vernets. Puis, la glace a été refaite et, environ 40 minutes après la fin de leur première période, Genevoises et Ajoulotes ont pu reprendre le jeu et terminer le match (victoire 5-2 des Grenat). «Sauf que visuellement, on avait perdu environ un tiers des spectateurs», déplore Océane Dayer. Si d'habitude elles évoluent plutôt devant une dizaine de personnes, voir les tribunes se vider n'a pas été un moment agréable.

De son côté, Philippe Baechler appuie sur l'importance des équipes féminines dans l'environnement de son club: «Le Genève-Servette Féminin fait partie du Groupe Grenat depuis cette année et nous en sommes fiers. Nous avons co-organisé ce match anniversaire, en présence d'ailleurs de Madame Marie Barbey-Chappuis (ndlr: Conseillère administrative en charge de la sécurité et des sports de la ville de Genève), signe de l'importance de ce rendez-vous. De même, depuis cette saison, deux membres de notre Conseil d'administration, dont moi-même, siègent au comité du club et l'équipe porte le même maillot que notre équipe de National League. En résumé, nous soutenons le sport féminin et nous continuerons de nous engager aux côtés du GSHC Féminin pour l'accompagner dans sa progression.»

Pieds et poings liés par le règlement de la Ligue, le club genevois n'a pas eu d'autre choix que de l'appliquer. Si les joueuses ne remettent pas en cause leur place derrière les U21, la question est légitime: si une équipe de 4e Ligue, la septième division chez les hommes, avait subi le même incident, aurait-il été normal que les filles cèdent leur glace?