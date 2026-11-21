Pour la reprise du championnat, Lausanne recevait le leader Fribourg. Les Lionnes ont été solides durant deux tiers, avant de finir par plier en fin de match (2-7).

Matthias Davet Journaliste Sport

Lausanne y a cru. Après 40 minutes, les Lionnes n'étaient menées que 1-3 face au leader Fribourg-Gottéron. Mieux, elles étaient même parvenues à ouvrir le score en début de match, Cassandra Rensch profitant du bref instant où la gardienne adverse avait perdu le puck des yeux pour marquer son premier but cette saison, et ainsi faire tomber une pluie de peluches sur la glace de la Vaudoise aréna (9e).

Mais Fribourg n'est pas leader pour rien. D'ici la fin du premier tiers, les Dragons avaient déjà repris l'avantage, notamment grâce au premier but de sa nouvelle recrue Jenna Kaila (18e). Mieux, la Finlandaise s'est même offert un triplé, inscrivant les deuxième, troisième et quatrième buts fribourgeois.

Neuchâtel s'incline à Berne

Alors que le score était toujours de 1-3 à la 54e minute, les Lausannoises se sont ensuite écroulées, encaissant quatre buts dans les six dernières minutes de jeu. Maija Otamo a en revanche marqué le deuxième but pour les Lionnes. Score final: 2-7.

Avec cette victoire, Fribourg-Gottéron conforte sa place en tête de PostFinance Women's League. Dans l'autre match du début d'après-midi, Neuchâtel a explosé face à Berne, s'inclinant 8-1 dans la capitale. Les Neuchâteloises ont au moins pu sauver l'honneur à 22 secondes de la sirène finale.