Troisième défaite en trois matches pour l'équipe de Suisse à l'Euro Hockey Tour. Battue 4-2 par la Tchéquie à Helsinki, la sélection de Jan Cadieux n'a pas su préserver un avantage de 2-0.

ATS Agence télégraphique suisse

L'équipe de Suisse a terminé la première étape de l'Euro Hockey Tour par une troisième défaite en trois matches. Elle s'est inclinée dimanche à Helsinki devant la Tchéquie (4-2).

La sélection de Jan Cadieux n'a donc pas su rebondir après ses revers contre la Finlande (3-1) et la Suède (4-2). Pourtant, contrairement aux deux précédents matches, elle a ouvert le score et même mené 2-0 avant de se faire renverser.

C'est Axel Simic qui a marqué le premier après un power-play suisse non converti. L'attaquant du LHC a adressé un tir à mi-hauteur qui a fait mouche (9e). Dix minutes plus tard, Jan Schwendeler doublait la mise en surprenant le portier tchèque Dominik Frodl depuis l'arrière de la cage (19e).

Mais les Tchèques sont revenus bien plus forts lors du deuxième tiers-temps. Michal Kunc a d'abord réduit la marque à la 26e d'un tir puissant qui a brisé le plexiglas protégeant la caméra du fond du but.

Sandro Aeschlimann finit par plier

Aligné à nouveau après avoir laissé sa place à Ludovic Waeber contre la Suède, Sandro Aeschlimann s'est ensuite monté impérial alors que la Suisse jouait à 4 contre 5. Mais le gardien de Davos a fini par plier sur un tir lointain de Libor Zabransky, légèrement dévié par Philipp Kurashev (37e).

La partie s'est finalement jouée dans le dernier tiers-temps et ce sont les Tchèques qui ont eu le dernier mot. Abandonné par sa défense, Aeschlimann n'a rien pu faire devant Ondrej Kovarcik (51e) et il avait déserté son filet lorsque Andrej Sustr a classé l'affaire (60e).

L'équipe de Suisse aura l'occasion d'améliorer son bilan lors de la prochaine étape de l'Euro Hockey Tour, qui aura lieu à domicile. Elle affrontera la Suède, la Tchéquie et la Finlande les 10, 12 et 13 décembre à Zurich.