Axel Simic, buteur avec le LHC, neuf ans plus tard

En 2017, le jeune Axel Simic inscrivait son tout premier but en National League avec le Lausanne HC. Neuf ans plus tard, le Gruérien est de retour sur les bords du Léman et a ouvert son compteur face à Ambri.

Matthias Davet Journaliste Sport

Axel Simic a une bonne mémoire. Une très bonne mémoire, même. «Contre Davos. On a gagné 4-3 aux tirs aux buts. C'est Lukas Frick qui me fait la passe et c'était à Malley 2.0, en octobre 2017.» Le 24, pour être complet. Même si cela faisait neuf ans que le Gruérien n'avait plus inscrit de but pour le Lausanne HC, il se souvient parfaitement de son premier.

Il faut dire qu'à l'époque, celui qui portait le No 19 venait d'inscrire son tout premier but dans l'élite. Une réussite dont les hockeyeurs se souviennent généralement et dont ils gardent le puck. «Il est chez mes parents, mais il a dû prendre la poussière depuis», rigole Axel Simic.

Un but préparé à l'entraînement

Le point positif est désormais qu'il pourra en rajouter un nouveau à ses côtés. Samedi, pour le troisième match de la saison, le Fribourgeois a inscrit le 2-0 lors de la victoire face à Ambri-Piotta – la première pour le LHC cette saison. De retour dans son club formateur cet été, Axel Simic a donc déjà ouvert son compteur. «Ce sont un peu les mêmes émotions qu'à l'époque, détaille-t-il. On devait se réveiller.»

Car, avant cette rencontre face aux Léventins, Lausanne n'avait inscrit aucun point en deux sorties. Mais la réussite de l'attaquant de 27 ans a mis les Vaudois sur de bons rails. Une belle réussite, en power-play, alors qu'il s'est retrouvé seul face au but, lancé. Une position plutôt inhabituelle. «On avait préparé ça à l'entraînement et je savais que Caggiula allait me la mettre juste là.» Une stratégie payante.

Un match compliqué à Langnau?

De quoi rassurer les Lions avant leur déplacement ce mardi sur la glace des Tigres de Langnau. «On a été solides et on a réussi à bien s'ajuster durant le match. Il faut faire pareil ce mardi», analyse Axel Simic.

Sur les deux dernières saisons, Lausanne a toujours eu de la peine dans l'Emmental. Jamais il n'est parvenu à s'imposer par plus d'un but. «J'aime bien le style de Langnau – c'est clairement une équipe qui s'est améliorée d'année en année, apprécie Geoff Ward. Ça va être compliqué, c'est certain.» Réponse dès 19h45.