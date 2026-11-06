Rodwin Dionicio est le grand gagnant du premier match de la Suisse à l'Euro Hockey Tour. Face à la Finlande, il a montré tout son génie, sans commettre de grosse bévue.

Marcel Allemann

À la fin de la partie, les Suisses ont à nouveau eu de quoi s’agacer contre la Finlande. Ils ont poussé pour égaliser à 2-2, mais n’y sont pas parvenus et ont encaissé le 1-3 à la dernière seconde. Mais si la Nati a retrouvé le fil du match après un premier tiers-temps difficile et un retard de 0-2 après 31 minutes, elle le doit notamment à Rodwin Dionicio, défenseur du CP Berne.

Avec ses incursions offensives, il a sans cesse essayé de changer le cours du match. Lors de sa première occasion, il a échoué face au gardien finlandais Kari Piiroinen, mais à la deuxième tentative, il a marqué le 1-2 et redonné espoir à la Suisse. C’est le premier but du joueur bernois en neuf matches internationaux. Ensuite, la Nati est devenue globalement plus audacieuse et a tenu tête au champion du monde, contre lequel elle avait subi une défaite si douloureuse (0-1 après prolongation) en finale des Mondiaux, en mai dernier.

«Une sensation magnifique»

«C’est une sensation magnifique de marquer pour la première fois un but pour la Nati. En plus contre les Finlandais, face auxquels cela avait été si amer pour toute la nation. Je m’en souviendrai encore longtemps», s’est réjoui Rodwin Dionicio auprès de la SRF après la rencontre.

Rodwin Dionicio confirme avec la Nati les prestations remarquées qu’il livre avec Berne cette saison. Chez l’Appenzellois aux racines dominicaines, la gestion du risque est toujours un sujet. Mais contre les Finlandais, il a commis peu d’erreurs de cet acabit. Au lieu d’allier de manière imprévisible génie et folie, Rodwin Dionicio semble être sur la bonne voie. Pour enfin jouer avec autant de génie, mais moins de folie.

Le choix biennois interroge

Après le match contre la Finlande, on s’étonne une fois de plus à propos du HC Bienne. Le club seelandais ne dispose pas de la défense la plus enthousiasmante du pays, mais s’est volontairement offert le luxe, durant l’été, de résilier le contrat de Rodwin Dionicio, qui courait jusqu’en 2027, le laissant filer à Berne. À Berne comme avec la Nati, on devrait encore avoir beaucoup de plaisir à voir évoluer ce défenseur hors du commun, capable de faire des choses que très peu de joueurs suisses savent faire.

«Dans ce vestiaire, il y a de grands noms, je dois donc encore gagner leur respect, mais c’est mon objectif. J’espère pouvoir un jour devenir moi aussi un élément important de cette équipe», explique Rodwin Dionicio de manière rafraîchissante à la SRF. Il y a de quoi être impatient de la suite.