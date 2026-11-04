Les sponsors se rebellent contre le retour de la Russie.

La possible réintégration de la Russie au prochain Mondial de hockey sur glace ne provoque plus seulement une fronde sportive. Plusieurs sponsors menacent désormais de réduire ou retirer leur engagement, dont Škoda, partenaire principal de la compétition depuis 1993.

La Russie au Mondial? Le sponsor principal menace de se retirer

La Russie au Mondial? Le sponsor principal menace de se retirer

Fabienne Kleinhenz

Nouveau coup dur pour l’IIHF et le Championnat du monde 2027. Après l’annonce du refus de plusieurs fédérations d’affronter la Russie lors du prochain Mondial, le sponsor principal Škoda menace à son tour de se retirer. Ces réactions font suite à la décision rendue vendredi dernier par le Tribunal arbitral du sport (TAS), qui autorise la Russie à réintégrer les compétitions de l’IIHF à partir de 2027.

«Pas compatible avec nos valeurs»

«Si l’équipe nationale russe participe au tournoi, nous reconsidérerons notre engagement et prendrons d’autres mesures», a déclaré mercredi le constructeur automobile tchèque dans un communiqué. Škoda estime que le retour de la Russie, compte tenu de la guerre menée en Ukraine, «n’est pas compatible avec nos valeurs».

Le débat prend désormais aussi une dimension financière. Un retrait du sponsor principal représenterait un sérieux coup dur pour les organisateurs. Škoda est partenaire principal du Championnat du monde sans interruption depuis 1993. Le constructeur pose désormais clairement ses conditions.

D'autres défections

Il n’est d’ailleurs pas le seul à prendre ses distances. Selon Reuters, l’entreprise suédoise AJ Products et le fabricant finlandais de pneumatiques Nokian Tyres ont eux aussi annoncé qu’ils pourraient prendre des mesures si la Russie était autorisée à participer au Mondial.

Le sponsor allemand Strauss envisage également de se retirer et pourrait renoncer à afficher son logo pendant le tournoi, a indiqué mercredi un responsable de la marque dans un communiqué.