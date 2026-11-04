Le Canada ne laissera pas la Russie participer au Mondial juniors de hockey prévu dans quelques semaines en Alberta, a assuré Mark Carney. Le premier ministre canadien maintient ainsi la pression malgré la décision du TAS de réintégrer la Russie dans les compétitions de l’IIHF.

ATS Agence télégraphique suisse

Le premier ministre canadien Mark Carney a assuré mardi qu’il ne permettrait pas à la Russie de participer au Mondial juniors de hockey sur glace qui se tient au Canada dans quelques semaines. Le TAS a réintégré vendredi la Russie dans tous les championnats de l’IIHF.

«La Russie et la Biélorussie soutiennent une guerre horrible, illégale et injustifiée en Ukraine» et «tant que cela continuera, aucun de leurs athlètes ne représentera son pays au Canada», a déclaré Mark Carney devant la presse, au sommet du Commonwealth, qui se tient à Antigua-et-Barbuda, dans les Caraïbes.

«Et si vous parlez spécifiquement du Mondial juniors, les Russes ne seront pas présents», a-t-il assuré. Le Mondial juniors de hockey sur glace se tient dans la province canadienne de l’Alberta de la fin décembre au début janvier.

Fronde contre la décision du TAS

La ministre canadienne de l’Immigration, Lena Metlege Diab, a indiqué dans un communiqué qu’elle allait «exercer ses pouvoirs [...] pour évaluer individuellement les athlètes et les officiels russes et bélarusses et les empêcher d’entrer au Canada pour concourir sous leurs symboles nationaux».

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ordonné vendredi la réintégration de la Russie aux Championnats du monde de hockey sur glace dès cette saison, une décision regrettée par la Fédération internationale (IIHF), qui avait banni les sportifs russes de ses compétitions depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Depuis l’annonce de cette décision, la Finlande, la Norvège, la Suède et le Danemark, ainsi que la République tchèque, ont déclaré refuser d’affronter la Russie lors des prochains Championnats du monde.