La contestation s’étend après la décision du TAS de réintégrer la Russie dans les compétitions internationales de hockey. Plusieurs fédérations européennes annoncent qu’elles refuseront de l’affronter, tandis que la Suisse reste pour l’heure dans l’attente des décisions de l’IIHF.

ATS Agence télégraphique suisse

La liste des pays ne souhaitant pas jouer contre la Russie en raison de la guerre en Ukraine s’allonge. La Suède, la Tchéquie, la Lettonie, la Norvège, le Danemark et l’Autriche ont suivi la volonté de la Finlande transmise lundi.

Le Tribunal arbitral du sport (TAS) a ordonné vendredi la réintégration de la Russie aux Championnats du monde de hockey sur glace dès cette saison, une décision regrettée par l’IIHF, qui a banni les sportifs russes de ses compétitions depuis l’invasion de l’Ukraine en 2022.

Les pays nordiques sont de fidèles soutiens de l’Ukraine et la Fédération norvégienne a indiqué mardi dans un communiqué qu’elle «n’affrontera(it) pas la Russie lors des Championnats du monde 2027». «Notre position selon laquelle la Russie doit être exclue de tous les championnats internationaux pendant la durée de la guerre en Ukraine reste inchangée», a-t-elle souligné, assurant en revanche vouloir disputer les autres matches de groupe comme prévu.

«Par souci de l’intégrité du hockey, nous ne nous voyons pas jouer contre la Russie, dans la situation actuelle. Cela finirait en chaos si nous le faisions», a pour sa part argué le président de la Fédération danoise, Henrik Bach Nielsen, à l’agence Ritzau.

A cause de la guerre

La Fédération suédoise a transmis sa décision par la voix de son président, Anders Larsson. Elle précise que la décision du comité est de faire en sorte que les équipes nationales suédoises ne jouent pas contre les formations russes, mais que cela ne signifie pas que la Suède renonce à participer aux divers Mondiaux auxquels la Russie pourra prendre part.

«Notre position est relativement claire: tant que la guerre fait rage, nous refusons catégoriquement que la Russie participe à des tournois internationaux», a déclaré pour sa part Alexander Helwig, le directeur général de la Fédération autrichienne, à l’ORF.

La Lettonie et la Tchéquie ont également fait part de leur opposition. Par la voix de son président Alois Hadamczik, la Fédération tchèque a confirmé mardi dans un communiqué que ses «équipes nationales ne joueront pas contre la Russie».

La Suisse attentiste

De son côté, Swiss Ice Hockey continue d’adopter une attitude attentiste. La Fédération suisse a indiqué mardi que rien n’avait changé par rapport à la déclaration de vendredi dernier. Dans celle-ci, elle avait fait savoir qu’elle «suivrait attentivement l’évolution de la situation et attendrait les décisions de l’IIHF».

Selon le ministre russe des Sports, Mikhaïl Degtiarev, à la suite de la décision du TAS, la première compétition à laquelle participeront les hockeyeurs russes sera les Championnats du monde juniors au Canada, du 26 décembre 2026 au 5 janvier 2027.

Même si elle est autorisée à jouer par le TAS, les athlètes russes pourraient voir certains pays leur refuser l’entrée sur leur sol, comme par exemple le Canada pour le prochain Mondial M20 ou l’Allemagne pour le Mondial en 2027. Pour rappel, l’Ukraine a obtenu sa promotion et se retrouve dans le groupe de la Suisse à Mannheim en mai.

Lundi, la Finlande, championne en titre, a affirmé qu’elle utiliserait «tous les moyens possibles» pour empêcher la réintégration de la Russie. La ville de Turku a, elle, dit qu’elle renoncerait à organiser les Mondiaux juniors en 2027 si la Russie y participe.