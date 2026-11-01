L’Allemagne envisage de rendre le Mondial 2027!

Après la décision du TAS de réintégrer la Russie, la Fédération allemande n’exclut plus de renoncer à l’organisation du Championnat du monde, prévu en mai. En cause: des coûts de sécurité qu’elle ne pourrait pas assumer seule.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Le verdict rendu vendredi par le Tribunal arbitral du sport (TAS) produit déjà ses premiers remous. Au lendemain de la réintégration de la Russie dans les compétitions de l’IIHF, l’Allemagne, pays hôte du prochain Mondial, évoque ouvertement la possibilité de jeter l’éponge.

Président du directoire de la Fédération allemande (DEB), Frank H. Lutz assure ne pas vouloir remettre en question le tournoi. Mais selon lui, la fédération doit désormais se pencher sur l’option d’une restitution. Il s’exprimait samedi sur MagentaTV, en marge du match amical de l’équipe nationale féminine allemande face au Japon à Bremerhaven.

Des risques financiers trop lourds

Le dirigeant invoque des risques financiers que la DEB ne serait pas en mesure de supporter. Une présence russe sur sol allemand entraînerait de nouveaux frais, notamment en matière de sécurité. Des coûts à discuter avec le gouvernement allemand et l’IIHF. Frank H. Lutz se rendra d’ailleurs à Berlin la semaine prochaine, la décision étant selon lui aussi politique.

Le patron de la DEB se dit optimiste quant à une issue favorable. Il ne peut toutefois pas garantir à 100% que le Mondial se tiendra bien en mai à Düsseldorf, Mannheim et Gelsenkirchen.

L’IIHF doit d’abord trancher

Avant tout, l’IIHF doit déterminer à quoi ressemblera le plateau du tournoi et comment le calendrier sera modifié, alors que le tirage au sort a déjà eu lieu et que l’Ukraine fait partie des qualifiés. Le Conseil de la fédération internationale devrait se réunir en début de semaine prochaine, selon son président, l’Allemand Franz Reindl.

La question des visas plane également. Le Canada, qui accueille le Mondial U20 dès le 26 décembre à Edmonton et Red Deer, ne compte pas en délivrer aux équipes russes. La DEB envisage-t-elle une mesure similaire? Frank H. Lutz a laissé la question ouverte, rappelant que la décision appartient au gouvernement fédéral.