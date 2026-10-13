Le HC Bienne au plus bas, Christian Dubé déjà menacé?

Depuis le départ d’Antti Törmänen, le HC Bienne peine à retrouver son niveau. Sous Christian Dubé, les résultats empirent encore. Trois matches cruciaux attendent désormais les Seelandais.

Marcel Allemann

Au printemps 2023, il n’a manqué qu’une victoire au HC Bienne en finale des play-off contre Genève-Servette pour décrocher le titre de champion. Ces semaines ont été exceptionnelles sur le plan sportif et riches en émotions pour les Seelandais. Leur entraîneur, Antti Törmänen, a notamment dû faire face à une récidive de son cancer pendant cette période. Il a dû s’éloigner de l’équipe durant les play-off, tout en restant son principal dirigeant. Par la suite, le charismatique Finlandais a été contraint de faire passer sa santé avant tout et de mettre fin à sa carrière d’entraîneur principal. Durant son mandat, il a affiché une moyenne de 1,82 point par match.

Depuis le départ d’Antti Törmänen, Bienne ne s’est qualifié qu’une seule fois pour les play-off, lors de la saison 2023/24. Depuis, le club traverse des périodes difficiles, et les bilans de ses entraîneurs successifs ne cessent de se dégrader.

La situation se dégrade d’année en année

Le début de la nouvelle saison est lui aussi raté. Bienne a perdu sept de ses dix premiers matches et occupe actuellement la 13e place, synonyme de play-out. Un classement très éloigné des ambitions du club. Sous la direction de l’actuel entraîneur principal, Christian Dubé, l’équipe affiche une moyenne de points particulièrement faible.

Les chiffres illustrent le déclin biennois. Après Antti Törmänen, le Finlandais Petri Matikainen a pris les rênes de l’équipe seelandaise. Il a connu des hauts et des bas et enregistré une moyenne de 1,37 point par match. Après près de six mois, il a finalement été remercié à la suite d’une nouvelle série de mauvais résultats.

Le directeur sportif Martin Steinegger a alors assuré l’intérim. Jusqu’à la fin de la saison, il a maintenu un niveau presque identique, avec une moyenne de 1,36 point par match. Ce bilan tient compte de la difficile série de quarts de finale des play-off, perdue sans remporter la moindre rencontre contre les ZSC Lions, futurs champions.

Sous pression contre Ajoie et les Lakers

Avec l’arrivée de Martin Filander, Bienne espérait avoir trouvé l’entraîneur idéal. Mais la désillusion a été de taille: sa moyenne est tombée à 1,28 point par match. Après près d’un an et demi, le Suédois a lui aussi été limogé, en janvier dernier.

Ceux qui pensaient que l’arrivée de Christian Dubé allait rapidement inverser la tendance doivent aujourd’hui déchanter. Avec une moyenne de seulement 1,26 point par match après les 23 premières rencontres de son mandat, le Canadien-Suisse affiche des statistiques plus mauvaises que celles de tous ses prédécesseurs récents à la tête du HC Bienne.

L’un des principaux problèmes du club seelandais est son manque de constance. Cette faiblesse se manifeste non seulement d’un match à l’autre, mais parfois aussi au cours d’une même rencontre. De très bons moments sont suivis de séries d’erreurs grossières, et inversement. Le problème était déjà présent sous Petri Matikainen, s’est accentué sous Martin Filander et ne s’est pas amélioré avec Christian Dubé.

«Les joueurs doivent prendre leurs responsabilités»

Interrogé récemment par Blick à ce sujet, Christian Dubé n’a pas mâché ses mots: «A la fin, tu peux changer d’entraîneur autant que tu veux, les joueurs doivent prendre eux-mêmes leurs responsabilités. C’est comme ça. J’ai joué suffisamment longtemps pour savoir qu’en tant que joueur, tu dois te demander toi-même pourquoi tu joues au hockey.»

Pour l’instant, cet appel à la responsabilité ne semble pas avoir porté ses fruits. Les Seelandais doivent maintenant disputer trois matches cruciaux: un contre Ajoie, puis deux contre Rapperswil.

Christian Dubé ferait bien de profiter de ces rencontres pour améliorer sa moyenne de points grâce à des victoires et, si possible, dépasser celle de son prédécesseur Martin Filander. Dans le cas contraire, la situation pourrait devenir très préoccupante, tant pour le HC Bienne que pour son entraîneur.