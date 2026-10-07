Potentiellement surnuméraire cet été, Nathan Vouardoux a saisi la porte ouverte par les blessures pour s'installer dans la défense lausannoise. Rappelé par les fans après la victoire contre Bienne, il raconte son début de saison.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Nathan, il y a un mois, tout le monde disait qu'il n'y avait pas de place pour toi à Lausanne. Aujourd'hui, tu joues beaucoup et avec des responsabilités. Comment as-tu vécu ces dernières semaines?

C'est assez drôle, parce que le business du hockey suisse est tout petit. Tu entends plein de choses dont toi-même tu n'es parfois pas au courant. Il faut réussir à se libérer de tout ça: au final, ton job, c'est ce que tu fais sur la glace. J'ai fait mon camp de préparation aussi bien que possible. J'ai essayé de mettre en place les ajustements que les coaches me demandaient: être un peu plus défensif tout en gardant mon jeu offensif, mais être plus responsable derrière. Ensuite, il y a eu quelques blessures et c'était le moment de «step up». Les portes se sont ouvertes et je pense que j'ai bien réagi.

Lors des deux premiers matches, tu as joué que quelques minutes. Comment l'as-tu vécu?

Je sors de trois années un peu difficiles. Ça demande vraiment du travail et de garder la tête dans le guidon sans trop réfléchir. Mentalement, ce n'est parfois pas facile. Être entouré des bonnes personnes, ça fait du bien. Geoff Ward a l'habitude de dire que ce que tu mets comme travail dans le hockey, tu l'as en retour. C'est très bien dit, et c'est ce qui s'est passé pour moi.

Ces derniers matches, on te sent plus offensif. On te laisse davantage jouer ton jeu?

Je pense que j'ai réussi à leur prouver qu'ils pouvaient me faire confiance défensivement. Avant, je misais peut-être davantage sur l'attaque. Mais au final, un défenseur gagne son temps de jeu avec son impact défensif. Être solide derrière et avoir cette capacité en plus, surtout avec l'alignement qu'on avait, c'était tout bénef pour moi. Avec plus de minutes, c'est un autre hockey: tu as plus de confiance et tout se passe plus facilement.

Quand on a autant besoin de toi, tu as aussi plus le droit à l'erreur que lorsque tu es septième défenseur. C'est un cercle vertueux?

C'en est un, oui. Mais c'est surtout d'avoir pu leur montrer que j'étais capable de jouer défensivement. Depuis que je suis à Lausanne, ils disent que je peux apporter des petits trucs en attaque. Ce qui leur manquait, c'était cette confiance derrière: finir mes duels, faire une bonne transition, jouer simple. Parfois, je me compliquais un peu la vie. Si mon jeu offensif est bon aujourd'hui, c'est justement parce que je fais des jeux simples. C'est là-dessus que ça s'est joué.

Contre Bienne, les fans t'ont rappelé sur la glace. Ça n'arrive pas tous les jours.

Non, c'était ma première fois à Lausanne. C'est vraiment spécial. La fanbase lausannoise est incroyable. Et le fait d'être un jeune du club rend le truc encore plus spécial.

Tu arrives en fin de contrat. Cette saison est importante pour ta carrière. Avais-tu cette pression dans un coin de la tête?

Personnellement, pas nécessairement. Je n'ai rien à perdre. Je n'ai jamais vraiment perdu confiance, je sais ce que je vaux. Mais j'avais des choses à prouver, au staff et à moi-même. Je savais que j'étais capable de jouer dans cette ligue, mais je voulais montrer que je pouvais y tenir un vrai rôle. Quand tu ne joues que du 5 contre 5, c'est parfois compliqué de trouver ta place. Maintenant, on se tourne vers l'avenir et on verra ce qui se dessine pour moi. Mais je ne me suis jamais mis trop de pression à ce niveau-là.