La Nati compte à nouveau un Krueger dans ses rangs

Le fils de Ralph Krueger, Justin, est entraîneur assistant de l’équipe nationale féminine au Mondial. Ayant été témoin de près de la passion de son père pour le coaching lorsqu’il était enfant, le fils s’y est intéressé très tôt.

Nicole Vandenbrouck

Notre équipe nationale peut à nouveau compter sur un Krueger. Justin est entraîneur assistant chez les féminines. Son père Ralph Krueger a été le visage de l’équipe masculine, sur le banc de 1997 à 2010. Son fils suit désormais ses traces. Et son père y est naturellement pour beaucoup. Justin Krueger se souvient encore bien de ses premières expériences, dans les années 1990, lorsque Ralph Krueger était l’entraîneur principal de Feldkirch, en Autriche. «C’était un club familial», raconte-t-il, J’assistais aux entraînements, j’avais le droit d’être dans le vestiaire et je pouvais monter dans le bus des joueurs.» Le jeune Justin Krueger entendait alors régulièrement les paroles percutantes que son père adressait à l’équipe. Et il voyait comment celui-ci vivait sa passion pour le coaching. «C’était une période marquante.»

Justin Krueger a toutefois d’abord choisi une voie hors de la glace après sa carrière de défenseur (Berne, Lausanne), lui qui a été international allemand. Il a suivi une formation dans le domaine de la gestion hôtelière et de la restauration, puis a travaillé à Lausanne comme responsable des opérations hockey et au CP Berne comme responsable de la restauration. «Je suis toutefois toujours resté lié au hockey, il m’accompagne tout au long de ma vie», explique-t-il. Triple champion avec Berne (2016, 2017, 2019), il a suivi les formations d’entraîneur de la fédération, a contribué à la création d’un club de hockey à Morat, son lieu de résidence, a encadré les camps d’été d’Ochsner Hockey et a assisté la relève bernoise auprès des équipes M14 et M16. Le hockey féminin l’a de plus en plus intéressé, car ses trois filles chaussent, elles aussi, de plus en plus souvent leurs patins.

Son père est aussi son mentor

Lorsqu’une place s’est libérée à la fin de l’été aux côtés de la sélectionneuse de l’équipe nationale féminine, Shannon Miller, Justin Krueger a postulé et travaille depuis septembre comme assistant de la Nati féminine, dans un premier temps sur mandat jusqu’à la fin de ce Mondial. Il a naturellement échangé avec son père au sujet de cette opportunité. «Ralph n’est pas seulement mon père, c’est aussi mon mentor et il a été mon conseiller durant ma carrière de joueur.» L’ancien entraîneur de la Nati et de NHL (Buffalo, Edmonton) regarde bien sûr les matches du Mondial des Suissesses avec son fils au bord de la glace. Vendredi, il assistera aussi au quart de finale contre la Suède. «Il a même envisagé de venir au Danemark», révèle Justin Krueger.

Son père était connu pour son style motivant et rassembleur. Comment Justin Krueger se décrit-il? «Je suis une personne analytique qui accorde une importance extrême aux détails.» Lorsqu’il examine par exemple une situation à 2 contre 1 avec les défenseuses, il y a 20 éléments différents à prendre en compte. Le travail minutieux est sa force, lui qui ne voit aucune différence entre le hockey masculin et le hockey féminin. «Sur la glace, on joue simplement au hockey.» Et alors, qu'est-ce qui impressionne celui qui a disputé sept Mondiaux avec l’Allemagne? «Les émotions au sein de l’équipe féminine. La cohésion, le soutien, la compassion. Tout cela est immense.» On ressent sa passion pour le hockey, probablement aussi parce que les joueuses y consacrent beaucoup d’efforts et de sacrifices. «Leur engagement est énorme», dit-il simplement.

Et que raconte Justin Krueger du quart de finale à venir contre les Suédoises? «Elles disposent de quatre lignes fortes et équilibrées et sont excellentes dans le patinage.» Ces deux dernières années, les duels ont été équilibrés. Sur les 13 confrontations, la Nati en a remporté huit. Les Suissesses ont décroché leur dernière grande victoire (2-1 après prolongation) aux Jeux olympiques de Milan, qui leur a permis de remporter la médaille de bronze. Les «Tre Kronor» se dressent désormais sur leur route pour pouvoir disputer une médaille mondiale au Danemark (vendredi, 19h).