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Forfait pour le quart de finale
Le Mondial de hockey est terminé pour cette attaquante suisse

Le Mondial de hockey est terminée pour Alina Marti. L’attaquante suisse a subi une commotion cérébrale lors du dernier match de groupe de la Nati.
Publié: il y a 23 minutes
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Alina Marti sera forfait pour le quart de finale contre la Suède.
Photo: Pius Koller
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Gian-Andri BaumgartnerRedaktor Sport

Mauvaise nouvelle pour la Suisse à la Coupe du monde féminine de hockey sur glace. Alina Marti (22 ans) a été victime d’une commotion cérébrale mercredi, lors du dernier match de groupe contre l’Allemagne (défaite 1-3). Elle doit donc mettre un terme prématuré à son tournoi.

Sous contrat avec l’équipe féminine de l’EV Zoug, l’attaquante a perdu l’équilibre à la suite d’un duel à la 42e minute avant de heurter violemment la bande. Restée au sol, visiblement touchée, elle n’a pas été en mesure de reprendre la partie. Les examens médicaux ont ensuite confirmé la commotion cérébrale, synonyme de fin de compétition.

Privée de son attaquante, qui avait disputé les quatre rencontres de la Suisse jusqu’ici, la Nati poursuivra son parcours vendredi soir avec un quart de finale contre la Suède (19h).

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