Camouflet pour le hockey suisse lors des élections de l'IIHF

Peter Zahner a subi une désillusion lors des élections de l'IIHF. La course à un siège au Conseil a notamment été remportée par des candidats bulgare et néo-zélandais. Le nouveau président est allemand.

Stephan Roth

Le conseil d'administration de la Fédération suisse de hockey sur glace avait décidé au printemps 2025 de ne pas présenter le membre sortant Raeto Raffainer, mais de nommer Peter Zahner, l'un des leurs, comme candidat à un siège au Conseil de l'IIHF. Une décision qui n'a pas porté ses fruits. Malgré un lobbying intense, le CEO des Zurich Lions n'a pas été élu lors des élections à Tenerife.

La Suisse n'est donc plus représentée au sein du gouvernement du hockey mondial, ce qui constitue un camouflet. Pour Peter Zahner également, il s'agit d'une lourde défaite. Au cours de sa longue carrière de dirigeant du hockey sur glace, il a appris à composer avec ce genre de revers. Ce ne sera probablement pas le dernier, même si Zurich semble actuellement invincible et a remporté ses sept matches depuis le début de la saison.

Au premier tour, seul le président de la fédération finlandaise Heikki Hietanen a été élu. Puis le Kirghize Aivaz Omorkanov, le Letton Viesturs Koziols, le Suédois Anders Larsson, la Polonaise Marta Zawadzka et le Biélorusse Sergej Gontscharow ont obtenu un siège. Tous avaient déjà été au Conseil. Deux nouveaux venus font en outre leur entrée au sein du gouvernement: le Bulgare Stoian Batchvarov et le Néo-Zélandais Andy Mills. Comme la Suisse, la patrie du hockey regarde aussi passer le train, puisque la candidate canadienne Katherine Henderson a également été battue.

Franz Reindl succède à Luc Tardif

Franz Reindl a été élu nouveau président. L'Allemand s'est imposé au deuxième tour face à Peter Briza, alors que le Tchèque avait pourtant terminé en tête au premier tour avec 41% des voix, devant son concurrent (30,77%) et le troisième candidat, le Kirghize Omorkanov (28,21%). Au tour décisif, l'ancien attaquant de l'équipe nationale allemande (51,28%) s'est imposé de justesse face à l'ex-gardien (48,72%).

Franz Reindl succède au Français Luc Tardif, qui avait démissionné après cinq ans à la tête de l'organisation. Briza a quant à lui été réélu vice-président. Au troisième tour, il s'est imposé face à Omorkanov.

Les vice-présidents par région élus sont l'Américain Mike Tromboli, la Sud-Coréenne Susie Jo et le Slovaque Igor Nemecek. La Hongroise Zsuzsanna Kolbenheyer et la Turque Merve Tunali ont en outre décroché les sièges afin de respecter le nouveau quota de trois femmes (contre deux jusqu'ici) au Conseil.