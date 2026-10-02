Longue absence pour un joueur clé du Lausanne HC!

Grégory Beaud Journaliste Blick

Grosse tuile pour le Lausanne HC! Les Vaudois vont devoir composer sans Erik Brännström pour une longue période. Le défenseur suédois a été touché à l'épaule lors du derby de mercredi face à Genève-Servette. Le Scandinave a été chargé par le Finlandais Jesse Puljujärvi lors de la première période, mais avait tout de même pu terminer la rencontre. Mieux, c'est même lui qui avait inscrit le tir au but décisif pour offrir deux points aux Lausannois.

Mais le réveil a été difficile dans les rangs lausannois. La collision avec le Finlandais des Vernets a laissé des traces et Erik Brännström va manquer à l'appel pour une longue période. Le meilleur buteur de la Vaudoise aréna - et le meilleur défenseur de National League - est en effet annoncé absent pour une période allant de six à huit semaines. Cela signifie donc qu'il ne pourra pas être en mesure de tenir sa place avant mi-novembre voire plus.

Décidément, les Lausannois ne sont pas épargnés par les blessures en ce début de saison. Colin Miller, débarqué durant l'été, n'a toujours pas eu la moindre minute de jeu après avoir été commotionné lors du dernier match amical contre Sierre. Il en va de même pour Antti Suomela, qui devrait toutefois revenir rapidement au jeu. Dans les rangs du LHC, deux autres arrières manquent actuellement: Aurélien Marti et Michael Fora. Les deux hommes pourraient revenir la semaine prochaine selon les informations transmises par le club mardi.

Pour la rencontre de ce vendredi soir face à Bienne, Lausanne ne pourra donc compter que sur trois joueurs étrangers: Ahti Oksanen, Curtis Lazar et Drake Caggiula. Austin Czarnik, un autre élément importé, s'est blessé à un doigt lors du premier match de la saison et a également été annoncé absent pour six à huit semaines. John Fust va-t-il être forcé de se montrer actif sur le marché des transferts? Critiqué pour sa gestion de la défense, le directeur sportif pourra au moins se consoler en se disant qu'il a quelques options pour évoluer en arrière. Mais il sait aussi que remplacer Erik Brännström sera évidemment impossible, tant le Suédois est dominant.