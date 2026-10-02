Actuellement, Zurich est sur une autre planète

Grégory Beaud Journaliste Blick

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Sept matches et 21 points. Les fans des ZSC Lions sont en train de réviser leur livret de trois en ce début de saison. Je parie que vous n'avez pas besoin de moi pour savoir que Zurich fait un excellent début de saison. Mais ce que vous ne voyez peut-être pas, c'est à quel point ils sont dominants. Et les chiffres nous donnent même de quoi nous inquiéter pour la suite de cette saison.

Aujourd'hui, je suis d'humeur à vous montrer des graphiques fournis par 49ing plutôt que des grands textes. En préambule (je refais la blague sur Andres ou pas?), une règle pour les quatre graphiques que je vais vous montrer: Plus l'équipe est dans la partie supérieure à droite, mieux c'est. Et gardez aussi en tête que la saison n'est vieille que de six ou sept matches et la volatilité est encore grande.

Domination globale

Il s'agit des buts escomptés offensifs (axe horizontal) et défensifs (axe vertical dans toutes les situations de jeu. Avec près de 3,7 xG générés par match, Zurich est seul au monde. Défensivement, certaines équipes font légèrement mieux (Lugano, Genève et Zoug). Par contre, on voit que personne ne rivalise avec le «Z» en ce début de saison. Et l'on voit également que les matches d'Ambri sont drôlement attrayants avec un nombre élevé de chances des deux côtés de la patinoire.

Domination à égalité numérique

Mêmes valeurs, mais cette fois-ci à 5 contre 5. Et là, les ZSC Lions sont encore meilleurs défensivement (on y reviendra). Ici encore, hormis Fribourg et Lausanne (de peu) personne n'entre dans la zone verte tant Zurich est loin de la concurrence. Au rayon des bonnes nouvelles, on peut constater qu'Ajoie est dans le peloton des deux côtés de la patinoire.

Un power-play perfectible

Malgré les 11 buts marqués en supériorité numérique, l'équipe de Claude Julien n'est pas encore parfaitement réglée dans cette situation spéciale. Les tirs sont généralement dangereux (axe vertical), mais le volume est encore assez bas. En résulte une cinquième place en expected goals par 60 minutes de power-play. J'aurais adoré vous dire que Zurich est en surperformance et va rentrer dans le rang. Ce n'est pas forcément à l'ordre du jour si l'on se dit que les Malgin, Andrighetto & Cie vont forcément faire mieux en power-play.

Un box-play qui peut également être meilleur

Là aussi, Zurich est franchement perfectible puisque les Lions sont... avant-derniers dans cet exercice juste devant Langnau. Et comme pour le power-play, ce n'est pas une question d'aptitude technique ou de tactique. L'équipe de la Swiss Life Arena était d'ailleurs la meilleure de National League dans cet exercice lors de la saison dernière. Et comme les cadres sont toujours les mêmes (avec Tim Berni à la place de Dario Trutmann), il n'y a pas de raison que cela ne change pas.

Bref, vous l'aurez compris, ce début de saison m'amène à me demander si la saison régulière sera un cavalier seul de l'équipe de Claude Julien. On en prend doucement le chemin, vous en conviendrez.