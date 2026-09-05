Pierre Gasly signe sa première pole position en F1

Pierre Gasly (Alpine) a surpris tout le monde en décrochant la pole position du Grand Prix d'Italie à Monza samedi. C'est la première fois depuis 1997 qu'un pilote français partira en tête en Formule 1.

ATS Agence télégraphique suisse

Le Français Pierre Gasly (Alpine) a décroché à la surprise générale la pole position du Grand Prix d'Italie de Formule 1. Il a réalisé le meilleur temps des qualifications samedi sur le circuit de Monza. La dernière pole position décrochée par un Français en Formule 1 datait de 1997 et avait été réalisée par Jean Alesi (Benetton), déjà dans le «Temple de la vitesse».

C'est déjà sur le mythique tracé italien que Gasly, qui habite à Milan, à seulement quelques minutes de là, avait décroché son unique victoire en Formule 1 en 2020. «J'ai gagné ma première course à Monza et maintenant je décroche ma première pole position ici, il y a vraiment quelque chose de particulier ici», a déclaré le Français. Gasly a devancé le grand favori des qualifications, le Britannique George Russell (Mercedes), et l'Australien Oscar Piastri (McLaren) de respectivement 60 et 180 millièmes de seconde.

Bien aidé par son coéquipier argentin Franco Colapinto (Alpine), qui lui a offert une précieuse aspiration, le Français a réalisé un tour parfait pour déjouer tous les pronostics. Il avait déjà signé le meilleur temps de la Q1, la première partie des qualifications, puis le quatrième chrono de la Q2, avant d'arracher la pole position en Q3.

Les Ferrari en embuscade

Même s'il s'élancera en tête, Gasly aura toutefois bien du mal à contenir les monoplaces plus performantes de Mercedes, McLaren ou Ferrari dimanche lors du Grand Prix.

Malgré le soutien inconditionnel de dizaines de milliers de tifosi qui ont encore envahi le «Temple de la vitesse» ce week-end, les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et du septuple champion du monde britannique Lewis Hamilton ont dû se contenter des quatrième et cinquième places.

Le quadruple champion du monde néerlandais Max Verstappen (Red Bull) s'élancera au sixième rang. L'Italien Kimi Antonelli, leader du championnat du monde avec 59 longueurs d'avance sur Russell et Hamilton, a réalisé le septième temps mais partira 10 rangs plus loin après avoir changé de moteur avant le rendez-vous italien.