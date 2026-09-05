Les conseils avisés de Roger Federer à Kimi Antonelli

Le week-end le plus intense de l'année a débuté pour le leader du championnat du monde Kimi Antonelli! L'Italien est talonné par trois Britanniques, mais peut compter sur les conseils avisés de Roger Federer pour rester compétitif.

Roger Benoit

Kimi Antonelli, l’étoile montante de la Formule 1, et Roger Federer, l'ancien tennisman, se sont rencontrés à Wimbledon. Le jeune Italien évoque encore aujourd’hui cette rencontre avec enthousiasme. «Roger m’a donné deux conseils que j’essaie désormais de suivre: reste toi-même et profite du moment présent!»

«Il ne faut pas oublier Lando Norris»

Kimi Antonelli – qui avoue par ailleurs être un grand fan de Jannik Sinner – est en bonne position au classement. Son coéquipier chez Mercedes, George Russell, tout comme la star de Ferrari Lewis Hamilton, comptent 59 points de retard. Mais qui Kimi considère-t-il comme son principal rival? Sa réponse est plutôt surprenante: «Il ne faut pas oublier Lando Norris, chez McLaren!»

Le champion du monde a remporté les deux dernières courses, en Hongrie et aux Pays-Bas. Après douze Grands Prix, son retard n’est plus que de 83 points. De son côté, Kimi Antonelli devra utiliser un cinquième moteur à Monza et pourrait donc être contraint de s’élancer depuis la voie des stands.

Les hôtels d’Imola presque complets

Monza devrait connaître, jusqu’à dimanche, ses dernières journées de canicule, avec des températures comprises entre 31 et 34 degrés. Si la saison devait finalement s’achever à Imola, le 6 décembre, la neige ne devrait probablement pas poser problème. Le brouillard, en revanche, pourrait bien venir jouer les trouble-fête.

Alors que les tensions entre l’Iran et les États-Unis se poursuivent, les Grands Prix du Qatar et d’Abu Dhabi risquent sérieusement de ne pas avoir lieu. La Formule 1 doit prendre une décision d’ici à la mi-septembre.

Une chose est déjà certaine: à Imola et dans les environs, il ne reste pratiquement plus de chambres d’hôtel convenables pour accueillir le Grand Prix potentiellement prévu en décembre!

Peter Sauber est de retour

Chez Red Bull, il a été décidé qu’Isack Hadjar, victime d’une firacture à la main gauche – une blessure contractée lors d’un entraînement aux arrêts aux stands –, serait remplacé, comme à Zandvoort, par Liam Lawson, habituellement pilote chez Racing Bulls. Yuki Tsunoda courra donc à nouveau aux côtés d’Arvid Lindblad.

Chez Audi, on espère enfin retrouver le chemin des points grâce à un nouveau rapport de transmission, après une série de sept courses sans inscrire la moindre unité.

Et le légendaire patron d’équipe Peter Sauber, 82 ans, a été invité par la nouvelle direcion de son ex-écurie. Une présence symbolique, mais ô combien sympathique!