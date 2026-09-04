Pierre Gasly reperd sa 3e place du Grand Prix de Monaco

Pierre Gasly perd officiellement son podium du Grand Prix de Monaco. La FIA a rétabli ses pénalités, offrant la troisième place à son compatriote Isack Hadjar.

ATS Agence télégraphique suisse

Pierre Gasly (Alpine) va finalement perdre son podium au profit de son compatriote Isack Hadjar (Red Bull), a informé la FIA vendredi. Le Français avait terminé troisième du Grand Prix de Monaco de Formule 1 en juin après l'annulation de deux pénalités.

Le Normand, qui avait franchi la ligne en troisième position, avait écopé de deux pénalités de cinq secondes en raison de deux excès de vitesse de 0,1 et 0,4 km/h dans la voie des stands et avait finalement été classé septième. Mais Alpine avait contesté ces sanctions auprès de la Fédération internationale de l'Automobile (FIA) et avait obtenu gain de cause en raison d'un problème de chronométrage.

Red Bull et McLaren avaient alors contesté cette décision à leur tour et après une audience organisée à Paris le 25 août dernier, la Cour d'appel internationale de la FIA leur a donné raison en ordonnant de rétablir les deux pénalités à l'encontre de Gasly.

Une mesure appliquée à tous les concurrents

«La Cour d'appel internationale de la FIA déclare les appels recevables, déclare que les deux pénalités de cinq secondes infligées au pilote de la voiture No 10, Pierre Gasly sont maintenues et les rétablit», écrit la FIA dans un communiqué publié vendredi, en pleine séance d'essais libres du Grand Prix d'Italie.

La Cour a justifié sa décision en expliquant que la mesure de la longueur des stands, qui sert à calibrer le radar déterminant la vitesse de passage des monoplaces et qui avait été jugée erronée par les commissaires, était finalement bien valide puisqu'elle avait été appliquée à tous les concurrents.

Alpine a fait part de son amertume après cette décision qui lui fait perdre neuf points précieux au championnat du monde des constructeurs où elle est au coude à coude avec Racing Bulls dans la bataille pour la cinquième place.