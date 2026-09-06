Le Grand Prix d'Italie a été stoppé au troisième tour après un violent accident de Charles Leclerc à Monza. Heureusement indemne, le pilote Ferrari a vu sa course s'arrêter sous les yeux médusés des tifosi. Après près de 40 minutes, la course a pu reprendre ses droits.

AFP Agence France-Presse

Le Grand Prix d'Italie de Formule 1, 13e manche de la saison, a été interrompu dimanche au troisième tour après un spectaculaire accident de Charles Leclerc (Ferrari), et n'a repris qu'après 40 minutes environ avec un nouveau départ depuis la grille.

Troisième sur la grille, le Monégasque, qui avait poussé son coéquipier britannique Lewis Hamilton dans les graviers à la première chicane, a perdu le contrôle de sa monoplace à la fin du deuxième tour, en pleine 'Parabolica', le dernier virage du mythique tracé italien.

Juste après avoir été doublé par le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), Leclerc a résisté à une attaque de l'Australien Oscar Piastri (McLaren) à l'entrée de ce long virage, mais en passant sur la bordure verte qui jouxte la piste, sa route arrière gauche a dérapé et la voiture a filé tout droit dans les graviers avant de s'écraser contre un mur de pneus.

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Malgré le choc violent, le Monégasque s'est rapidement extrait de son baquet sans aide extérieure. Un drapeau jaune a été brandi, puis c'est la voiture de sécurité qui est entrée en piste, avant qu'un drapeau rouge, synonyme d'interruption de la course, ne soit finalement sorti par les commissaires afin de réparer le mur de protection endommagé.

Russel en tête

Après l'évacuation de la Ferrari et la remise en état du mur de pneus, un nouveau départ a été donné, dans l'ordre du classement au moment de l'interruption: le Britannique George Russell (Mercedes) est reparti de la première place devant le Français Pierre Gasly (Alpine), auteur de la pole position la veille, Verstappen et le surprenant Argentin Franco Colapinto (Alpine).

Devant des tifosis médusés, dont certains étaient en pleurs, Hamilton était relégué au huitième rang, alors que l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes), leader du championnat du monde, avait déjà effectué une remontée spectaculaire.