Quand Ralf Schumacher appelait Blick à démentir son homosexualité

Il y a une semaine, jour pour jour, Ralf Schumacher faisait son coming-out, une annonce saluée par plusieurs stars du circuit. Or, il y a 20 ans de cela, la donne n'était pas du tout la même, comme en témoigne cette anecdote livrée par notre expert en F1, Roger Benoît.

C'était il y a plus de 20 ans

1/7 Ralf Schumacher au GP de Hongrie (course, dimanche à 15h).

Roger Benoit

Le sujet est délicat. Mais depuis que Sir Lewis Hamilton a demandé à la Formule 1 de réfléchir davantage à ses valeurs, les concepts de diversité et d'inclusion ont pu se frayer un chemin sur le circuit. Et l'amour entre personnes du même sexe, qui était presque un sujet tabou dans le monde entier il y a plus de 20 ans, est depuis entré dans les mœurs d'une grande partie de la société.

Il y a une semaine jour pour jour, Ralf Schumacher, sextuple vainqueur en Grand Prix, a fait son coming-out et a révélé qu'il vivait depuis plus de deux ans avec son compagnon. Les deux hommes se sont ensuite affichés ensemble sur le paddock, samedi à Budapest. En réaction à cette annonce, la plupart des commentaires ont été positifs et, dans le pire des cas, se sont résumés à «on s'en fout».

Les réactions des stars de la F1

Cette semaine à Budapest, un journaliste de la «Frankfurter Allgemeine Zeitung» a invité trois pilotes à réagir au coming-out de Ralf Schumacher. À commencer par l'Allemand Nico Hülkenberg (Haas-Ferrari), qui a apporté son soutien à son compatriote: «C'est une chose très personnelle, mais je félicite Ralf, même si de tels aveux doivent avoir leur place dans les temps modernes. Bien sûr, dans de tels cas, il y a toujours un coin pour la haine sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas agréable, car les gens se cachent derrière des déclarations.»

Même son de cloche du côté de l'Australien Oscar Piastri: «Une bonne chose, tout le monde devrait se sentir bien dans sa vie.» Quant au vétéran Fernando Alonso, il ne manque pas non plus de complimenter le pilote qu'il a jadis côtoyé sur le circuit: «Ralf a mon soutien et tout mon respect. Je pense que cela vaut pour toute la communauté de la Formule 1.»

Une anecdote qui en dit long

Et pourtant, le chemin de Ralf Schumacher vers le coming-out a été long, comme en témoigne l'anecdote qui suit. C'était il y a plus de 20 ans, ici à Budapest. Mon collègue du journal allemand «Bild» et moi-même nous promenions dans le paddock. C'est alors que Ralf Schumacher s'est approché de nous et nous a dit: «Venez avec moi dans le motorhome!»

Le pilote de GP est alors immédiatement entré dans le vif du sujet: «Les nombreuses rumeurs concernant ma femme et ma personne m'agacent. Je vous demande de faire la une de vos journaux demain.» Nous lui avons alors demandé quelle une il voulait. Une question à laquelle l'Allemand a répondu sans la moindre hésitation: «Ralf Schumacher: 'Je ne suis pas gay – et ma femme n'a pas d'amant'»

À l'époque, ces rumeurs avaient fait beaucoup plus de bruit que l'annonce de la semaine dernière.