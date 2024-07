Lewis Hamilton va-t-il frapper un nouveau grand coup?

En 2020, Lewis Hamilton a gagné pour la dernière fois en Hongrie.

Roger Benoit

Depuis le premier GP de Hongrie en 1986 (alors derrière le rideau de fer et avec des milliers de fans de l'Allemagne de l'Est), le circuit de seulement 4,381 km a souvent offert les meilleures courses de l'année, et surtout les plus chaudes. Ce mercredi, il fait à nouveau 36 degrés. Et il devrait faire encore plus chaud ce week-end.

Lewis Hamilton appelle presque le Hungaroring son deuxième salon après Silverstone (sept pôles, neuf victoires, 15 podiums).

Ici, à Mogyorod, à une vingtaine de kilomètres de Budapest, le septuple champion du monde a décroché neuf fois la pole position, remporté huit victoires et grimpé onze fois sur le podium. Tout statisticien ne peut que tirer son chapeau. Comme devant Michael Schumacher à Magny-Cours (huit victoires) et devant Ayrton Senna à Monte-Carlo (cinq triomphes consécutifs).

«La douleur revient toujours»

Hamilton a savouré ce grand jour à Silverstone après 56 tentatives infructueuses: «Mais à un moment donné, les événements antérieurs te reviennent en mémoire – et tu te souviens d'Abu Dhabi 2021. Cette douleur du huitième titre mondial perdu, tu ne peux jamais t'en débarrasser en tant qu'athlète.»

Pour cet objectif, le train du titre est déjà parti en 2024 avec Max Verstappen (Red Bull). Et avec Ferrari, la chasse au trésor ne sera guère plus facile pour le Britannique qui aura alors déjà 40 ans.

Lewis à la recherche de son 200e podium

Au GP de Hongrie, Hamilton se trouve pour la 345e fois dans un cockpit équipé de la puissance Mercedes. Il espère décrocher le 200e podium de sa carrière unique. Il a remporté 61 victoires depuis la pole position et s'est élancé 176 fois depuis la première ligne.

Budapest 2023 a été la 104e et dernière pole position d'Hamilton à ce jour. «Depuis quelques courses, les premières places et les victoires sont à nouveau possibles chez Mercedes. Heureusement, je peux encore assister à cette formidable remontée. Quand on travaille aussi dur devant et derrière les coulisses que tout le monde chez Mercedes, on mérite aussi de bons résultats.»